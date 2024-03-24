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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| فنانة تروى تفاصيل إصابتها بمرض خطير.. ومحمد العمروسى يجرى عملية قسطرة فى القلب

محمد العمروسى
محمد العمروسى

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة ابرزها

«دخلت المستشفى 6 مرات وهذه نصيحتي».. فنانة شهيرة تروي مأساتها مع مرض خطير

كشفت الفنانة جويس نصر الله عن تعرضها إلى الإصابة بمرض خطير تسبب فى دخولها المستشفى 6 مرات ونشرت عددًا من الصور داخل المستشفى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت جويس نصر الله : 2024 حتى الآن أنا لست من النوع الذي يتذمر، أحاول دائمًا أن أكون إيجابية وأظهر الجانب المشرق من الحياة.. وقررت هذا الصباح أن أطلعكم على دخولي وخروجي من المستشفى حتى الآن.

 

في عيد ميلادها.. كلمة السر فى زواج نادية الجندى وعماد حمدى

تحتفل اليوم الفنانة نادية الجندى بعيد ميلادها والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى والعربي.

  

نفس مصير مودة الأدهم.. أعلى نسبة مشاهدة يثير الجدل بعد القبض على بطلته

أثارت الحلقة 15 من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حالة من الجدل الواسع عند عرضها حيث دفعت رواد السوشيال ميديا للتذكرة بما حدث لمودة الأدهم.

وقد تم إلقاء القبض على سلمى أبو ضيف ضمن أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 15 وهو ما ربط البعض بين أحداث العمل وما تعرضت له مودة الأدهم حيث كان مصيرها نفس مصير سلمى أبو ضيف فى المسلسل.

 

فى عمر 51 عاما.. فنانة شهيرة تنجب مولودها الثانى.. ماذا قالت؟

نشرت النجمة العالمية كاميرون دياز تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه قدوم مولودها الثانى وهى فى عمر 51 عاما.

 

جودر وكوبرا وفراولة.. منافسات قوية في مسلسلات النصف الثاني من رمضان

يشهد النصف الثانى من رمضان عرض عددا من الأعمال التى تحتوى على 15 حلقة، والتى تشهد منافسة شرسة بين هذه الأعمال من أجل الاستحواذ على عقل ووجدان المشاهد.

 

روجينا: بحس بكل قضايا الستات وأشرف زكي سندي.. دخلت قبر حقيقي من أجل تصوير مسلسل سر إلهي| حوار

حالة من النجاح الفني تعيشها النجمة روجينا تزامنا مع عرض مسلسل سر إلهي، ونجاحه ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري، وفي حوار لم تنقصه الصراحة تحدثت روجينا عن كواليس المسلسل وأصعب ما واجهته، وسر اهتمامها بقضايا المرأة في أعمالها.

 

محمد العمروسى يدخل المستشفى لإجراء قسطرة فى القلب.. تفاصيل

تعرض الفنان محمد العمروسى لأزمة صحية مفاجأة دخل على أثرها المستشفى وأجرى عملية قسطرة فى القلب.

وكتب أدمن صفحة الفنان محمد العمروسى عبر انستجرام : بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العروسي عملية قسطرة بالقلب، ونطمئن جمهوره على صحته، طالبين الدعاء له بالشفاء العاجل في هذا الشهر الكريم.

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