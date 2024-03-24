عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فى عمر 51 عاما.. فنانة شهيرة تنجب مولودها الثانى.. ماذا قالت؟

كاميرون دياز
كاميرون دياز

نشرت النجمة العالمية كاميرون دياز تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه قدوم مولودها الثانى وهى فى عمر 51 عاما.

«دخلت المستشفى 6 مرات وهذه نصيحتي».. فنانة شهيرة تروي مأساتها مع مرض خطير

نفس مصير مودة الأدهم.. أعلى نسبة مشاهدة يثير الجدل بعد القبض على بطلته

وقالت كاميرون دياز: “إننى ممتنة وسعيدة بإنجابى هذا الطفل الرائع، كما أطلقت عليه اسم كاردينال مادن، هذا الطفل الذي رزقت به من زوجى بنجي مادن، الذي تزوجت منه منذ 5 سنوات”.

كاميرون دياز 

وقد كشفت النجمة العالمية كاميرون دياز، عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال حديثها فى البودكاست Second Life، حيث أكدت أنها كانت تستخدم فى حمل المخدرات من باريس إلى المغرب.

وقالت كاميرون دياز البالغة من العمر 49 عاما: “قبل أن أحترف التمثيل، كان يتم استخدامى لحمل المخدرات ونقلها إلى المغرب، وكان ذلك فى بدايتى كعارضة أزياء”.

وأوضحت: “بعد احترافى التمثيل وأول فيلم لى بعنوان The Mask قررت أن أتخلى عن هذا الأمر”. 

وقررت كاميرون دياز إلغاء اعتزالها التمثيل، والعودة مرة أخرى عبر نتفليكس بالمشاركة في فيلم مع الممثل جيمي فوكس.

ونشر جيمي فوكس محتوى مكالمة هاتفية له مع كاميرون دياز عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد 8 سنوات من مشاركتهما في فيلم عام 2014 وشهد آخر ظهور لها في السينما.

وقالت كاميرون دياز، التي تبلغ من العمر 49 عاما، إنها "قلقة جدا"، لكنها في الوقت نفسه متحمسة للعودة إلى التمثيل".

وخلال المكالمة قام فوكس، الحائز على جائزة أوسكار عن تجسيده شخصية المغني راي تشارلز عام 2004، بإشراك توم برادي، الفائز ببطولة كرة القدم الأمريكية الكبرى، "سوبر باول"، لتقديم بعض النصائح عن كيفية تدشين عودة بارزة لدياز بحسب موقع “بي بي سي”.

وكشفت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز عن سبب اعتزالها التمثيل، والابتعاد عن الأضواء، في مقابلة مع الممثل الكوميدي كيفن هارت في برنامجه الحواري في أغسطس الماضي.

وقالت كاميرون دياز، إنها تقاعدت من التمثيل لكي تتمكن من إدارة حياتها، وقررت التراجع عن جزء مهم من حياتها حتى تتمكن من الاهتمام بباقي الأجزاء.

النجمة العالمية كاميرون دياز كاميرون دياز كاردينال أفلام كاميرون دياز أعمال كاميرون دياز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

سمية الخشاب: شخصية غالية فى مسلسل بـ100 راجل لا تشبهني في شيء

نفس مصير مودة الأدهم.. أعلى نسبة مشاهدة يثير الجدل بعد القبض على بطلته

«دخلت المستشفى 6 مرات وهذه نصيحتي».. فنانة شهيرة تروي مأساتها مع مرض خطير

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 13.. طلب غريب من سما إبراهيم لسمية الخشاب

مسلسل المداح 4 الحلقة 14.. هبة مجدى تطلب الطلاق من حمادة هلال

مسلسل قلع الحجر الحلقة 13.. سرقة حجة بيت سوسن بدر

سمية الخشاب تكشف تفاصيل ارتدائها الحجاب والنقاب فى مسلسل ب 100 راجل

بطولة على الطيب وولاء الشريف.. عرض فيلم عقبالك يا قلبي بمهرجان مالمو

ترشيحاتنا

جوتيريش يشيد بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كاتب إسرائيلي: الحرب في غزة وصلت لمستوى يستلزم إجراء انتخابات

هم هدفنا الآن.. روسيا تتوعد بالانتقام من المشاركين في هجوم «كروكوس»

زكاة الفطر 2024.. مقدارها وهل تجوز نقدا؟ الإفتاء تحسم الجدل

مفاجأة مدوية.. مهاجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار.. وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر منور.. إلهام شاهين بالعباية تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة|شاهد

شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

بعباية مفتوحة وبتلمع.. بوسي تثير الجدل عبر إنستجرام بصور داخل خيمة رمضانية|شاهد

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية عاجلة

فيديو

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ