فى عمر 51 عاما.. فنانة شهيرة تنجب مولودها الثانى.. ماذا قالت؟

نشرت النجمة العالمية كاميرون دياز تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه قدوم مولودها الثانى وهى فى عمر 51 عاما.

وقالت كاميرون دياز: “إننى ممتنة وسعيدة بإنجابى هذا الطفل الرائع، كما أطلقت عليه اسم كاردينال مادن، هذا الطفل الذي رزقت به من زوجى بنجي مادن، الذي تزوجت منه منذ 5 سنوات”.

كاميرون دياز

وقد كشفت النجمة العالمية كاميرون دياز، عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال حديثها فى البودكاست Second Life، حيث أكدت أنها كانت تستخدم فى حمل المخدرات من باريس إلى المغرب.

وقالت كاميرون دياز البالغة من العمر 49 عاما: “قبل أن أحترف التمثيل، كان يتم استخدامى لحمل المخدرات ونقلها إلى المغرب، وكان ذلك فى بدايتى كعارضة أزياء”.

وأوضحت: “بعد احترافى التمثيل وأول فيلم لى بعنوان The Mask قررت أن أتخلى عن هذا الأمر”.

وقررت كاميرون دياز إلغاء اعتزالها التمثيل، والعودة مرة أخرى عبر نتفليكس بالمشاركة في فيلم مع الممثل جيمي فوكس.

ونشر جيمي فوكس محتوى مكالمة هاتفية له مع كاميرون دياز عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد 8 سنوات من مشاركتهما في فيلم عام 2014 وشهد آخر ظهور لها في السينما.

وقالت كاميرون دياز، التي تبلغ من العمر 49 عاما، إنها "قلقة جدا"، لكنها في الوقت نفسه متحمسة للعودة إلى التمثيل".

وخلال المكالمة قام فوكس، الحائز على جائزة أوسكار عن تجسيده شخصية المغني راي تشارلز عام 2004، بإشراك توم برادي، الفائز ببطولة كرة القدم الأمريكية الكبرى، "سوبر باول"، لتقديم بعض النصائح عن كيفية تدشين عودة بارزة لدياز بحسب موقع “بي بي سي”.

وكشفت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز عن سبب اعتزالها التمثيل، والابتعاد عن الأضواء، في مقابلة مع الممثل الكوميدي كيفن هارت في برنامجه الحواري في أغسطس الماضي.

وقالت كاميرون دياز، إنها تقاعدت من التمثيل لكي تتمكن من إدارة حياتها، وقررت التراجع عن جزء مهم من حياتها حتى تتمكن من الاهتمام بباقي الأجزاء.