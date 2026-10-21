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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمرو الليثي يلقي كلمة المنظمات الدولية في افتتاح المؤتمر الدولي للغة العربية بدبي

عمرو الليثي يلقي كلمة المنظمات الدولية في افتتاح المؤتمر الدولي للغة العربية بدبي
عمرو الليثي يلقي كلمة المنظمات الدولية في افتتاح المؤتمر الدولي للغة العربية بدبي
أ ش أ

 يشارك رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، في فعاليات المؤتمر الدولي الـ12 للغة العربية، الذي يُعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورؤساء المنظمات والمؤسسات العربية والدولية والخبراء والمتخصصين في اللغة العربية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور عمرو الليثي كلمة المنظمات الدولية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يتناول خلالها أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة اللغة العربية، ودور الإعلام في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمة العربية والإسلامية، وضرورة توظيف وسائل الإعلام الحديثة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في نشر اللغة العربية وتعزيز حضورها عالميًا.

كما يترأس الليثي الجلسة الرابعة للمؤتمر، التي تُعقد يوم 29 أكتوبر، تحت عنوان "جهود المنظمات العربية والدولية في خدمة اللغة العربية"، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء المؤسسات والمنظمات العربية.

ويشارك في الجلسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بدولة الإمارات، والدكتور يوسف بدر المشاري مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، والدكتور عبد المجيد بنعمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور عبد الله بن يوسف التوبي مدير مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بسلطنة عُمان.

ومن المنتظر أن تناقش الجلسة الجهود التي تبذلها المنظمات العربية والدولية في دعم اللغة العربية، وتعزيز استخدامها في مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام، إلى جانب استعراض المبادرات والمشروعات المشتركة الرامية إلى ترسيخ مكانتها على المستوى الدولي.

تأتي مشاركة الدكتور عمرو الليثي في إطار اهتمام اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بدعم اللغة العربية ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين الدول الأعضاء، وإبراز دور الإعلام باعتباره إحدى أهم أدوات الحفاظ على الهوية اللغوية والثقافية، ومد جسور التواصل بين الشعوب والحضارات.

يُعد المؤتمر الدولي للغة العربية أحد الملتقيات العلمية والثقافية المهمة التي تجمع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والخبراء والباحثين لمناقشة مستقبل اللغة العربية والتحديات التي تواجهها في العصر الرقمي، وسبل تعزيز حضورها في مختلف مجالات المعرفة والإعلام والتكنولوجيا.

رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي فعاليات المؤتمر الدولي الـ12 للغة العربية يُعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

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