روجينا: بحس بكل قضايا الستات وأشرف زكي سندي.. دخلت قبر حقيقي من أجل تصوير مسلسل سر إلهي| حوار

حالة من النجاح الفني تعيشها النجمة روجينا تزامنا مع عرض مسلسل سر إلهي، ونجاحه ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري، وفي حوار لم تنقصه الصراحة تحدثت روجينا عن كواليس المسلسل وأصعب ما واجهته، وسر اهتمامها بقضايا المرأة في أعمالها.

نجاح سر إلهي

أكدت روجينا، في حوارها مع موقع صدى البلد الإخباري، أنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على المسلسل، وعلقت: «الحمد والشكر لله.. ردود أفعال فوق ما كنت أتوقع وكرم ربنا كبير على المسلسل، وأحلى ما في الموضوع إن ردود الأفعال جاءت خلال تصوير المسلسل وكنا بنيجي نشتغل واحنا في منتهى السعادة».

وتابعت روجينا: «بشكر المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف أمين جمال وكل زمايلي اللي اشتغلوا معايا في المسلسل بمنتهى الحب وكانوا عاملين مباراة تمثيل كبيرة، وبشكر كل أساتذتي اللي كنت ببقى سعيدة وأنا واقفة جنبهم.. وبشكر أشرف زكي حبيبي وجوزي وسندي ورفيق الرحلة، وبقول إن لولاه مكانش المسلسل وصل للي وصله دلوقتي وبناتي ربنا يخليهم ليا، وبشكر جمهوري اللي وقف جنبي ودعموني وأيدوني».

روجينا مع أشرف زكي

روجينا وشخصياتها

وقالت روجينا، إنها سعيدة باسترجاع الجمهور شخصياتها التي لعبتها في السابق تزامنا مع عرض مسلسل سر إلهي، معلقة: «ده نجاح الحمدلله.. ونفسي شخصياتي تتقابل وتتخانق مع بعضها».

وحرصت روجينا على تهنئة جمهورها بشهر رمضان المبارك، وقالت: «كل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم وشهر خير ونجاح وكرم ونجاح عليا والحمد والشكر لله».

كواليس سر إلهي

وحول كواليس مسلسل سر إلهي، قالت روجينا في حوارها: «أنا سعيدة جدا بكل النجوم اللي بشتغل معاهم.. واحنا قبل ما نبقى زمايل فـ احنا اخوات».

التحضير لـ الشخصية

وحول التحضير لـ الشخصية، قالت روجينا: «أنا بقعد اذاكر شغلي.. ولو حطيت شخصياتي كلها اللي عملتها مش هتلاقي واحدة شبه التانية لا في شكل ولا في المضمون ولا في الأداء الحمد والشكر لله.. وأنا بقول إن دي متعة الممثل.. وأنا بقول أنا مشخصاتية».

وتابعت روجينا: «نصرة اسمها من النصر فهي شخصية ما تنكسرش وما حدش ييجي عليها.. وشخصية نصرة بالنسبالي صعبة جدا لأن مراحلها كتير أوي وأنا بعمل 4 مراحل في الشخصية.. وأنا بكون سعيدة بده جدا».

روجينا

ردود الفعل

وحول ردود الفعل، قالت روجينا: «ردود الفعل تجاه مسلسل سر إلهي سريعة جدا لأن إحنا 15 حلقة فإحنا أحداثنا سريعة جدا.. والحمدلله ردود الفعل كانت عند توقعي».

وتابعت روجينا: «ما شاء الله المسلسل مليان أحداث.. وأمين جمال عامل موضوع حلو أوي.. يمس كل بيت مصري وعربي».

روجينا

روجينا ومشهد المقابر

وقالت روجينا، في لقاء خاص مع “صدى البلد”، إن شخصية نصرة التي تلعبها ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي"، موجودة في كل بيت فهي تضحي من أجل بيتها وأخواتها، مشيرا إلى أن الشخصية صعبة، ومجهدة لكن توفيق ربنا كان حليفها في التصوير.

وحول كواليس تصوير مسلسل المقابر، قالت روجينا: «هو يوم كان صعبا لأننا قعدنا يومين نصور في المقابر، وهو مشهد كان صعب ومؤثر وقبلها ما نمتش، وبعدين صورت مشهد نزولي في القبر وده كان صعب، وقعدت يومين مش قادرة أشتغل بعدها، وما كنتش مصدقة إني نزلت تحت في المقبرة بجد وحاولت بعدها إقناع نفسي إني كنت بصور في ديكور مش مقبرة حقيقية».

روجينا

شخصية محمد ثروت

وحول تعاونها مع الفنان محمد ثروت الذي ابتعد عن الكوميديا في مسلسل سر إلهي، قالت روجينا: «الحقيقة ثروت عامل دور حلو أوي ومفاجأة بالنسبة لنا كلنا .. وهو كان في التصوير مجتهد وبيذاكر وبيحب زمايله جدا .. وهو عامل كاركتر مختلف .. والحمد لله الناس محتفية به قوي».

وتابعت روجينا: «انا بالنسبالي ثروت صديقي وأخويا وأشتغلت معاه مسرح وعارفة قدراته في الكوميديا والضحك بس أنا ثروت أول مرة أشتغل معاه فيديو. هم. فهو بالنسبة لي مفاجأة على كل المستويات».

روجينا

نموذج للمرأة القوية

وحول قصص أعمالها التي تمس المرأة المصرية، قالت روجينا: «اعتقد دي رسالة مهمة لكل فنان .. وكوني إمرأة بحس بكل قضايا الستات اللي عايشين في مجتمعي لأني بشوفهم وبتأثر بهم فلازم أعالج القضايا دي أو أتكلم عنها أو أسلط الضوء عليها.. ودي حاجة مهمة بالنسبالي».