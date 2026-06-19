رسالة توجع القلب.. شاب يستغيث بعد سرقة موتوسيكله: لو مرجعش هتحبس وحياتي هتتدمر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لشاب يعمل في مجال توصيل الطلبات (دليفري)، ناشد خلاله الجهات المعنية مساعدته في استعادة دراجته النارية، مؤكدًا أنها مصدر رزقه الوحيد، بعد تعرضها للسرقة في مدينة العبور.

وقال الشاب في الفيديو إن الدراجة سُرقت يوم 17 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه لم يسدد منها سوى قسط واحد، وأنها تمثل بالنسبة له "يده ورجله" ووسيلة أكل عيشه.

وأضاف أنه تلقى اتصالات من أشخاص يزعمون أن الدراجة بحوزتهم، وطالبوه بدفع مبالغ مالية تراوحت بين 3 و7 آلاف جنيه مقابل إعادتها، فيما أخبره آخرون بأن يترك الأموال في مكان محدد ليستعيد الدراجة، وهو ما وصفه بأنه "مساومة مؤلمة".

وأوضح الشاب أن عدم استعادة الدراجة سيعرضه للحبس، لعدم قدرته على سداد أقساطها، قائلًا: "لو المكنة مرجعتش هتحبس، وحياتي هتتدمر".

كما أعرب عن مخاوفه من استغلال الدراجة في ارتكاب أعمال غير قانونية، مؤكدًا أن من سرقوها كانوا ثلاثة أشخاص، وأنها كانت مؤمنة ومغلقة وقت الواقعة.

واختتم الشاب مناشدته مطالبًا بتداول الفيديو على نطاق واسع حتى يصل إلى الجهات المختصة، داعيًا وزارة الداخلية إلى التدخل لضبط المتهمين وإعادة دراجته، مؤكدًا أنها مصدر دخله الوحيد.