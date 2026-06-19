أمهات مصر: بدء امتحانات الثانوية العامة بمواد خارج المجموع سيقضي على التوتر

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن فكرة بدء امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد بالمواد غير المضافة للمجموع، سوف تقضي علي قلق وتوتر الطلاب من الامتحانات، وتعودهم على الأجواء الامتحانية تدريجيا قبل امتحانات المواد الأساسية.

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، طلاب الثانوية العامة ، بضرورة الإهتمام بمراجعة مادتي التربية الدينية والوطنية رغم أنهما من المواد غير المضافة للمجموع، حيث أنها مواد نجاح ورسوب، ولابد من عدم الاستهانة بها، حتى لا يرسب فيها الطالب.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : يجب على أولياء الأمور تشجيع أبنائهم وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل الأسرة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، والتركيز علي الأكل والمشروبات الصحية، وتنظيم الوقت لأبنائهم الطلاب ما بين النوم الكاف والمراجعة للمناهج استعدادا للامتحانات، والبعد تماما عن أي قلق أو توتر من جانب أولياء الأمور ينعكس علي الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. تبدأ الأحد

ويستعد طلاب الثانوية العامة لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا بعد يومين فقط ، حيث تبدأ الامتحانات رسميا الأحد القادم الموافق 21 يوينو 2026

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الأحد المقبل امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية وهي مواد غير مضافة للمجموع .

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ٩٢١ ألفًا و٧٠٩ يؤدونها هذا العام

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ ٩٢١ ألفًا و٧٠٩ طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، حيث يبلغ عدد طلاب النظام القديم ٣٤٠٣ طلاب، بينما يصل عدد طلاب النظام الجديد إلى ٩١٨ ألف و٣٠٦ طلاب، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الأضحى.