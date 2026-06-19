مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم| تفاصيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رويترز نقلت عن مسئول أمريكي كبير، أن اتفاقا تم بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بداية من الساعة الرابعة مساء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في معارك جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الحدث الأمني الصعب وقع الليلة الماضية قرب كفرتبنيت في جنوب لبنان، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة ضابط كبير من الفرقة 36 خلال معارك الليلة الماضية بجنوب لبنان.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ الليلة الماضية شهدت مواجهات صعبة ومعقدة مع حزب الله في جنوب لبنان، وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الضابط والجنود قتلوا جراء استهداف دبابة في تلال علي الطاهر جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ قائد الكتيبة القتيل من لواء جفعاتي من سلاح المدرعات ويحمل رتبة مقدم.