«الدراسات الاستراتيجية»: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يهدف لإفشال أي اتفاق مع إيران

قال زاهد محمود مدير معهد الدراسات الاستراتيجية، إن المشهد الميداني في جنوب لبنان يشهد استمرارًا لحركة نزوح متصاعدة، تمتد حتى ما وراء نهر الزهراني، في ظل تصعيد عسكري متكرر يعكس حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا والإعلامية حبيبة عمر عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة لا تتغاضى فقط عن هذه التطورات، بل إن هناك دعمًا غير مباشر للتحركات الإسرائيلية، في إطار رؤية استراتيجية مشتركة تتعلق بالوضع في لبنان والمنطقة.

وأشار إلى أن الهدف من التصعيد الإسرائيلي، هو تعطيل أو إفشال الاتفاقات والتفاهمات الإقليمية، بما في ذلك أي مسار قد يؤدي إلى تهدئة أو سلام مع إيران.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية مطالبة باتخاذ خطوات فعلية لضمان التزام إسرائيل بما يتم التوصل إليه من اتفاقات، ومنع استمرار التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي.

ولفت إلى أن ما يجري في لبنان لا يمكن اختزاله في مواجهة مع حزب الله فقط، بل هو جزء من مشهد أوسع يتضمن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة.

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