قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد|كيف تتعامل مع “البابل شيت”بدون أخطاء؟
قلبك مضغوط؟.. الصلاة على النبي تزيح عن صدرك أثقل الهموم
نزل 500 جنيه.. كم بلغت خسائر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19-6-2026؟
حركة نزوح كثيفة من صور وبنت جبيل وسط غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب والبقاع
أوباما ينتقد مؤسسي أمريكا ويطالب باستكمال الوعد التاريخي
صباح عصيب ومؤلم ..أول تعليق من رئيس إسرائيل على مقتل جنوده جنوب لبنان
أوقاف بورسعيد تحسم الجدل حول فيديو الأغاني بالمسجد: تابع لمصنع مغلق
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
تقترب من الحسم.. القصة الكاملة لـ أزمة شكاوي الزمالك وزيزو
عمرو أديب: رونالدو وميسي وصلاح في الاختبار الأخير.. البقاء على القمة مؤلم
على نقالة مستشفى.. عريس يدخل حفل زفافه محمولًا على أكتاف أصدقائه في قنا | شاهد
بن غفير: مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية يجب أن تذرف ألف أم لبنانية دموعها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: موجة نزوح جديدة في لبنان بعد غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب والبقاع

لبنان
لبنان
رحمة سمير

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت تطورات ميدانية متسارعة، تمثلت في محاولة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الالتفاف على الوضع البري والميداني، عبر التحرك باتجاه مرتفعات علي الطاهر من خلال طرق غير مأهولة، بالتزامن مع رصد تحركات نزوح جديدة في عدد من المناطق الجنوبية.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على منطقة بعلبك في سهل البقاع شرقي لبنان، في تطور جديد يُسجَّل بعد فترة من الهدوء النسبي في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الغارات جاءت على خلفية اشتباه إسرائيلي بأن صواريخ أُطلقت باتجاه قواته في محيط مرتفعات علي الطاهر، ما دفعه لتوسيع دائرة الاستهداف داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد على أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم وحتى اللحظة طالت نحو 12 بلدة في الجنوب اللبناني، وأسفرت عن سقوط 18 شهيدًا وأكثر من 33 مصابًا، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات القصف وتوسع رقعة الاستهدافات.

وأشار إلى أن القصف طال بلدات عدة من بينها كفر بنيت، حبوش، وعدشيت، إضافة إلى بلدة حاريص التي شهدت مجزرة بعد استهداف سبعة أفراد من عائلة واحدة، لافتًا إلى أن بعض هذه البلدات كانت قد شهدت عودة سكانها بعد فترة نزوح سابقة أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد على أن التطورات العسكرية أدت إلى عودة حركة النزوح مجددًا من الجنوب اللبناني، حيث توجهت أعداد من العائلات نحو مدينة صيدا، فيما وصلت عائلات أخرى إلى العاصمة بيروت، مع استمرار استخدام بعض المدارس كمراكز إيواء للنازحين، في ظل تصاعد حدة القصف وعدم استقرار الوضع الميداني.

https://www.youtube.com/shorts/nRyO-m55wGU  

لبنان غارات إسرائيلية البقاع الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

الاهلي

أمير هشام يكشف أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro بـ1399 دولار.. زيادة أسعار آيفون تشعل مواقع التواصل

جي ايه سي Aion ES

كهربائية بالكامل.. جي ايه سي Aion ES بقوة 134 حصانا

Honor 600 Smart 5G

مع قرب انطلاقه.. إليك مواصفات أحدث هواتف هونر

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد