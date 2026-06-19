الأمم المتحدة تدعو لضمان حرية تنقل قوات اليونيفيل في لبنان

دعت الأمم المتحدة مجددا إلى ضمان حرية تنقل قوات حفظ السلام التابعة لها في لبنان، والتي تواصل مراقبة التطورات في جنوب البلاد عن كثب، وخاصة في أعقاب الاتفاق المؤقت الأخير الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أنشطة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وتقديمها الدعم الإنساني المستمر للنازحين جراء الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله.

وقال دوجاريك إن قوات حفظ السلام تواصل مراقبة التحركات البرية الإسرائيلية المكثفة في جميع أنحاء منطقة عمليات البعثة، مشيرا إلى أن دبابتين إسرائيليتين عرقلتا دورية تابعة لليونيفيل في تيري أمس الأول، ما أجبر الدورية على التوقف والرجوع للخلف، ثم سُمح للدورية لاحقا بسلوك طريق بديل إلى وجهتها المقصودة.

وأضاف "نؤكد مجددا ضرورة تمتع قوات اليونيفيل بحرية حركة غير مقيدة في جميع أنحاء منطقة عملياتها، إذ أنهم يؤدون عملهم نيابة عن مجلس الأمن الدولي".

وفيما يتعلق بالتطورات الإنسانية.. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن اليونيفيل يسرت 9 بعثات إنسانية يوم الأربعاء الماضي في القطاع الغربي من منطقة عملياتها.

كما أعلن رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، عن تخصيص 12 مليون دولار إضافية من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لمساعدة مئات الآلاف من النازحين جراء النزاع.

وأوضح دوجاريك قائلا "سيساعد هذا التمويل المواطنين في لبنان على الحصول على الرعاية الصحية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب خدمات حيوية أخرى، كما سيساعد أيضا في معالجة انعدام الأمن الغذائي المتزايد الذي نشهده بين بعض النازحين في لبنان