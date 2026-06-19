صباح عصيب ومؤلم ..أول تعليق من رئيس إسرائيل على مقتل جنوده جنوب لبنان

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أن دولة الاحتلال إستيقظت بحزن عميق على نبأ مقتل 4 من أبنائها في معارك لبنان.

ووصف الرئيس الإسرائيلي ماحدث بأنه صباح عصيب ومؤلم للغاية .

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية بأن المواجهات الصعبة أمس شهدت استهداف دبابة وأسفرت عن قتلى وجرحى بين الجنود.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أنه تم رصد جسم مشبوه استهدف دبابة تابعة للكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي ، مؤكدا أن تحقيقات جارية لمعرفة هوية الجسم المشبوه إن كان مسيرة أو صاروخا موجها.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي في معارك جنوبي لبنان.

ولفتت المصادر إلى أن الضابط والجنود قتلوا جراء استهداف دبابة في تلال علي الطاهر جنوبي لبنان.



ووفق الإعلام العبري ؛ من بين القتلى قائد كتيبة من لواء غفعاتي في جنوب لبنان من سلاح المدرعات ويحمل رتبة مقدم.

فيما أُصيب 17 جنديا في استهداف القوة الإسرائيلية قرب كفرتبنيت إضافة إلى مقتل العسكريين الأربعة