جيش الاحتلال يشن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة أهدافاً لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان ليل أمس ، مشددا على أنه سيواصل هجماته.

كما إستهدفت الغارات التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي تول والجبور.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات في جنوب لبنان جاءت عقب انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله.

وفي وقت سابق ؛ أعلن حزب الله أن عناصره تمكنت من التصدي إلى محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى مرتفع ​علي الطاهر، والمستمرة منذ أربعة أيام.



وقال حزب الله في بيان إن "جيش العدوّ الإسرائيليّ، يحاول منذ 4 أيّام، التقدّم باتّجاه بلدة ​كفرتبنيت​ ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار مدعومًا بقصف مدفعيّ عنيف يستهدف المنطقة وإطباق جوّيّ استخباريّ تنفّذه طائرات العدوّ الاستطلاعيّة".

وأضاف بيان حزب الله، "تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة لجميع هذه المحاولات عبر استهداف تحرّكات وتحشّدات العدوّ بالصواريخ والمسيّرات والمحلّقات الانقضاضيّة، ممّا كبّد العدو خسائر كبيرة بين ضبّاطه وجنوده وفي آليّاته، اضطرّ خلالها إلى التراجع وزجّ الطائرات المروحيّة تحت غطاء دخانيّ ومدفعيّ في الليل لسحب خسائره".



وأشار إلى أن الأربعاء وبعد رصد قوّة مشاة من جيش العدوّ الإسرائيليّ تتسلّل للتموضع في الأطراف الشماليّة الشرقيّة لبلدة كفرتبنيت، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بسرب من المسيّرات ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ثمّ استكمل المجاهدون هجومهم بصليات صاروخية وقذائف مدفعية باتّجاه منطقة الهدف".

وقال بيان حزب الله إنه من فجر الخميس وأثناء محاولة العدوّ التحشيد مجدّدًا عند منطقة المعبر، استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا إصابة مؤكّدة ما أجبر القوّة المتحشّدة على الانسحاب من المنطقة.