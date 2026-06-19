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العميد فواز عرب: لبنان يفاوض بصفته دولة مستقلة ولا وصاية على قراره السيادي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العميد فواز عرب: لبنان يفاوض بصفته دولة مستقلة ولا وصاية على قراره السيادي

لبنان
لبنان
البهى عمرو

قال العميد فواز عرب رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن هناك تأكيدًا بأن المسار اللبناني منفصل عن المسار الإيراني، مشيرًا إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه من المتوقع أن ينعكس على لبنان، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، لكنه لا يعني دمج المسارين أو توحيدهما في إطار تفاوضي واحد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعملية التفاوض، باعتبارها دولة ذات سيادة، ولا يمكن لأي طرف أن يحل محلها في إدارة هذا الملف، موضحًا أن أي تسوية مستقبلية ستتم عبر القنوات الرسمية اللبنانية فقط.

وأوضح أنه لا يحق لإيران التفاوض باسم لبنان أو نيابة عنه، لافتًا إلى أن طهران تمتلك مصالحها الخاصة في لبنان، في حين أن حزب الله يُعد جزءًا من منظومة الحرس الثوري الإيراني، وهو ما ينعكس على طبيعة التعقيد في المشهد.

وأشار إلى أن إيران قد تسعى للمحافظة على سلاحها أو احتوائه في المستقبل، في إطار ترتيبات إقليمية أوسع، لافتًا إلى أن هذا الملف يظل مرتبطًا بتوازنات حساسة داخل لبنان والمنطقة.

ولفت إلى أن إسرائيل تتحرك في مسار يسعى إلى تحسين شروطه، في ظل وجود ضغط أمريكي، خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف العمليات العسكرية، مع مخاوف إسرائيلية من ضغوط قد تدفع نحو الانسحاب من جنوب لبنان، رغم أن تل أبيب تؤكد أن هدف عملياتها هو تفكيك بنية حزب الله.

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