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مصدر أمني: خطة موسعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والعاملين باللجان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصدر أمني: خطة موسعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والعاملين باللجان

مصدر أمني لـ "أ ش أ": خطة موسعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والعاملين باللجان
مصدر أمني لـ "أ ش أ": خطة موسعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والعاملين باللجان
أ ش أ

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، انتهاء كافة القطاعات المعنية من تجهيز خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ بعد غد الأحد.

وقال المصدر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن خطة التأمين تتضمن الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب؛ لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة، والتصدي لكافة صور الخروج عن القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وأضاف أن الخطة تتضمن كذلك تأمين كافة الطرق والمحاور المؤدية الى اللجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق؛ لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وأكد المصدر الأمني قيام مديري الأمن على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب، والتعامل الفورى مع أي شكاوى تواجههم؛ بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، منهم 918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد، و3403 طلاب بالنظام القديم، موزعين على 2032 لجنة امتحانية داخل 613 مجمعًا امتحانيًا على مستوى الجمهورية.

ويؤدي الطلاب بعد غد امتحان التربية الدينية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة والنصف صباحًا، ثم التربية الوطنية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

ووفقًا للجدول المعلن، يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 23 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 28 يونيو امتحان اللغة العربية، فيما يؤدي طلاب شعبة العلوم والرياضيات امتحان الكيمياء يوم الخميس 2 يوليو، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا في اليوم ذاته.

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 5 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ثم يؤدي طلاب شعبة العلوم والرياضيات امتحان الفيزياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ يوم الخميس 9 يوليو.

ويشهد يوم الأحد 12 يوليو امتحان الرياضيات البحتة لطلاب شعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات يوم الخميس 16 يوليو امتحان الرياضيات التطبيقية وامتحان الأحياء لطلاب شعبة العلوم، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الإحصاء، لتختتم بذلك امتحانات الثانوية العامة.

مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة الانتشار الأمني المكثف توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان

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