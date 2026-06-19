التضامن: قمة ستارت 2026 تناقش في الجلسة الأولى.. “الشركات بتدور على ايه 2030”

شهدت الجلسة الأولى لفعاليات "ستارت 2026" التي عُقدت تحت عنوان "الشركات بتدور على إيه 2030"، وأدارها نديم بركات مؤسس Crow Academy، بمشاركة توفيق محمود المدير التنفيذي لشركة تالي، وسامح العزازي المدير التنفيذي لشركة Incandesce، ودينا عبد الفتاح مؤسسة Top 50 Women، حيث تناولت الجلسة أهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأكد توفيق محمود أن التأهيل لسوق العمل لم يعد يقتصر على الحصول على مؤهل دراسي، بل يعتمد على امتلاك مجموعة متكاملة من المهارات التي تؤهل الشباب للمنافسة في سوق سريع التغير، مشيرًا إلى أن الفرص المتاحة حاليًا تتيح آفاقًا أوسع لتنمية القدرات وصقل المهارات، مع أهمية المرونة وتحديد الأهداف والعمل المستمر على التطوير.

من جانبها، أكدت دينا عبد الفتاح أن النجاح المهني يبدأ بمهارات الاستماع الجيد، والرغبة المستمرة في التعلم، وبناء شبكة قوية من العلاقات، في ظل التطورات المتسارعة في سوق العمل، موضحة أن المستقبل سيشهد اختفاء بعض الوظائف التقليدية وظهور أخرى تتطلب مهارات متقدمة، مثل التفكير التحليلي والنقدي والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

وأوضح سامح العزازي أهمية بناء السمعة المهنية، مشيرًا إلى أن طريق النجاح مليء بالتحديات لكنه الأقدر على بناء الخبرات وتحقيق الإنجازات، مؤكدًا أن الوظيفة يجب أن تكون وسيلة لتحقيق الطموحات، مع أهمية التدريب العملي واكتساب الخبرات الميدانية.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات "ستارت 2026" بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتنفيذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بمشاركة واسعة من شركاء النجاح والرعاة.

وشهدت الفعالية مشاركة نحو 30 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات، إلى جانب أكثر من 300 شركة من كبرى المؤسسات والقطاع الخاص، لتوفير فرص حقيقية للتوظيف والتدريب والتواصل المباشر. كما تضمنت مشاركة 70 مرشدًا مهنيًا، ومنطقة مخصصة لورش العمل، وتوفير نحو 3 آلاف منحة لدراسة اللغة الإنجليزية وتنمية المهارات، بالإضافة إلى ألف منحة مقدمة من بنك مصر لدعم تأهيل الشباب لسوق العمل.