قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفرة مخزون الغذاء تكبح مخاطر ظاهرة النينيو على الأسواق العالمية
إمام عاشور مطلوب في وست هام يونايتد بعد تألقه المونديالي
المغول والعالم الإسلامي.. كيف أعاد الغزاة رسم خرائط القوة والحضارة في الشرق؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس
محمد فريد: نعمل على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات
العرابي: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في التاريخ المصري استعاد فيها الشعب زمام المبادرة لحماية الدولة
أمهات مصر: بدء امتحانات الثانوية العامة بمواد خارج المجموع سيقضي على التوتر
التضامن: قمة ستارت 2026 تناقش في الجلسة الأولى.. “الشركات بتدور على ايه 2030”
مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم| تفاصيل
ميلوني ترد على ترامب بعد اتهامها بالتوسل لصورة خلال قمة السبع
مصدر أمني: خطة موسعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والعاملين باللجان
مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم في معارك جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: قمة ستارت 2026 تناقش في الجلسة الأولى.. “الشركات بتدور على ايه 2030”

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الجلسة الأولى لفعاليات "ستارت 2026" التي عُقدت تحت عنوان "الشركات بتدور على إيه 2030"، وأدارها نديم بركات مؤسس Crow Academy، بمشاركة توفيق محمود المدير التنفيذي لشركة تالي، وسامح العزازي المدير التنفيذي لشركة Incandesce، ودينا عبد الفتاح مؤسسة Top 50 Women، حيث تناولت الجلسة أهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأكد توفيق محمود أن التأهيل لسوق العمل لم يعد يقتصر على الحصول على مؤهل دراسي، بل يعتمد على امتلاك مجموعة متكاملة من المهارات التي تؤهل الشباب للمنافسة في سوق سريع التغير، مشيرًا إلى أن الفرص المتاحة حاليًا تتيح آفاقًا أوسع لتنمية القدرات وصقل المهارات، مع أهمية المرونة وتحديد الأهداف والعمل المستمر على التطوير.

من جانبها، أكدت دينا عبد الفتاح أن النجاح المهني يبدأ بمهارات الاستماع الجيد، والرغبة المستمرة في التعلم، وبناء شبكة قوية من العلاقات، في ظل التطورات المتسارعة في سوق العمل، موضحة أن المستقبل سيشهد اختفاء بعض الوظائف التقليدية وظهور أخرى تتطلب مهارات متقدمة، مثل التفكير التحليلي والنقدي والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

وأوضح سامح العزازي أهمية بناء السمعة المهنية، مشيرًا إلى أن طريق النجاح مليء بالتحديات لكنه الأقدر على بناء الخبرات وتحقيق الإنجازات، مؤكدًا أن الوظيفة يجب أن تكون وسيلة لتحقيق الطموحات، مع أهمية التدريب العملي واكتساب الخبرات الميدانية.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات "ستارت 2026" بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتنفيذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بمشاركة واسعة من شركاء النجاح والرعاة.

وشهدت الفعالية مشاركة نحو 30 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات، إلى جانب أكثر من 300 شركة من كبرى المؤسسات والقطاع الخاص، لتوفير فرص حقيقية للتوظيف والتدريب والتواصل المباشر. كما تضمنت مشاركة 70 مرشدًا مهنيًا، ومنطقة مخصصة لورش العمل، وتوفير نحو 3 آلاف منحة لدراسة اللغة الإنجليزية وتنمية المهارات، بالإضافة إلى ألف منحة مقدمة من بنك مصر لدعم تأهيل الشباب لسوق العمل.

الجلسة الأولى لفعاليات ستارت 2026 الشركات نديم بركات العزازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ في الأسواق وبورصة الدواجن

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة يفضح عصابة صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع.. كواليس التحقيقات

ترشيحاتنا

جثة

مصرع شخص طعنا في مشاجرة بشبرا الخيمة

حملات النظافة بقنا

قنا.. رفع 435 طنا مخلفات لدعم جهود النظافة والخدمات بنجع حمادي وقفط

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

تداول 12 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد