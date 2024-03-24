محمد العمروسى يدخل المستشفى لإجراء قسطرة فى القلب.. تفاصيل

تعرض الفنان محمد العمروسى لأزمة صحية مفاجأة دخل على أثرها المستشفى وأجرى عملية قسطرة فى القلب.

وكتب أدمن صفحة الفنان محمد العمروسى عبر انستجرام : بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العروسي عملية قسطرة بالقلب، ونطمئن جمهوره على صحته، طالبين الدعاء له بالشفاء العاجل في هذا الشهر الكريم.

كشف الفنان محمد العمروسي عن حقيقة فارق السن بينه وبين خطيبته الفنانة مي فاروق، وذلك من خلال بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب محمد العمروسي على صفحته: من المضحك أنك تلاقى أخبار عنك ومعلومات أنت شخصيات أول مرة تسمعها فى حياتك لا وكلها غلط ومن ضمنها موضوع فارق السن طب والله أنا الأكبر.

ووجه العمروسي حديثه لمي فاروق قائلا: أنتى مش شوفتي بطاقتي يابنتي.

احتفلت الفنانة مي فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسي فى حفل عائلى ضمن أسرة العروسين.

رسالة مي فاروق

وجهت الفنانة مي فاروق رسالة لجمهورها بعد خطبتها على الفنان محمد عمروسي.

ونشرت مى فاروق صورا من حفل خطوبتها من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وعلقت ، قائلة: “من قلبي شكرًا، فرحتكم لينا غالية علينا.. دعواتكم”.