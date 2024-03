جودر وكوبرا وفراولة.. منافسات قوية في مسلسلات النصف الثاني من رمضان

يشهد النصف الثانى من رمضان عرض عددا من الأعمال التى تحتوى على 15 حلقة، والتى تشهد منافسة شرسة بين هذه الأعمال من أجل الاستحواذ على عقل ووجدان المشاهد.

ولعل أولى هذه الأعمال مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بن التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، وهو تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" وويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.

كما يعرض فى النصف الثانى من رمضان مسلسل "كوبرا" الذى يقوم ببطولته محمد إمام، والعمل يشهد صراع بين الخير والشر، يشارك فى البطولة مجدي كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغني، ومنة فضالي، وهو تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، ويأتى ذلك عقب انتهاء عرض مسلسل "أشغال شقة"، ويعرضوالمسلسل على قناة mbc مصر.

كما يعيش الجمهور مع نيللى كريم قصص وحكايات الإنفلونسر من خلال مسلسل "فراولة"، وهى تعمل مندوبة مبيعات في مجال الإكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، ما يصل بها للعمل في إحدى الشركات العالمية، المسلسل من بطولة شيماء سيف، وصدقي صخر، ومصطفى خاطر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، ويأتى عرضه عقب انتهاء عرض مسلسل "بابا جه" الذى يقوم ببطولته أكرم حسنى، ويعرض حصريًا على قناة DMC و قناة DMC دراما ومنصة watch it.

بينما يشاهد الجمهور أيضا مسلسل "بدون سابق إنذار"، والذى يقوم ببطولته آسر ياسين، ويقدم فيه شخصية مهندس يدعى ماجد ومتزوج من عائشة بن أحمد التى تدعى "ليلى"، وتعمل في شركة عقارات، وابنهما يكون مريض سرطان، وذلك يسبب لهما عديد من المشاكل، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وﺇﺧﺮاﺝ هانى خليفة وﺗﺄﻟﻴف ألما كفارنة، ويعرض حصريًا على قناة DMC و قناة DMC دراما ومنصة watch it، وذلك عقب انتهاء عرض مسلسل "عتبات البهجة" الذى يقوم ببطولته يحيى الفخرانى.

ويعرض أيضا مسلسل "مليحة"، والذى يقوم ببطولته دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، وتدور الأحداث حول فتاة فلسطينية تدعى "مليحة"، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتعرف على الظابط "أدهم"، على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، لتنشأ بين "مليحة" و"أدهم" مشاعر، ولكن هي وأهلها متمسكين بالعودة لقطاع غزة، ويأتى عرضه على قنوات ON وON دراما وCBC وCBC دراما والحياة والحياة دراما ومنصة watch it، وذلك عقب انتهاء مسلسل "مسار إجبارى" الذى يقوم ببطولته عصام عمر وأحمد داش.

ويقدم مسلسل "بقينا أثنين"، الذى يقوم ببطولته شريف منير، رانيا يوسف إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، والعمل يناقش قضية العلاقات الزوجية والخلافات بينهما والتى تتسبب فى الطلاق بعد 25 عاما من الزواج، والذى يعرض حصريًا على قناة وCBC وقناة CBC دراما ومنصة watch it، وذلك عقب انتهاء عرض مسلسل "سر إلهى" الذى يقوم ببطولته روجينا.

ويعرض أيضا مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد" والذى وتدور أحداثه حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلاف كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية لم يعلم أحد ماذا تعنى، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووى الذى كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه فى إصلاح ذلك، والمسلسل يضم شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلى، شريف رمزي، دنيا سامى، محمد عبد العظيم، إخراج محمد أمين وذلك على قناة mbc مصر ومنصة شاهد، وذلك عقب انتهاء عرض مسلسل "صلة رحم" الذى يقوم ببطولته إياد نصار.