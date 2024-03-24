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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يجلد زيد بن سيحون بسبب الحشيش

مشهد جلد زيد بن سيحون
مشهد جلد زيد بن سيحون

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين، زيادة قسوة حسن الصباح على محبيه والمقربين منه، فبعد استقباله لابنه الحسين في قلعة آلموت بعدما تقدم في العمر، حذرته زوجته من التضحية به في عملية اغتيال أو ما يطلبه من باقي الشباب الموالين له. 

وفي نفس الحلقة قرر حسن الصباح جلد زيد بن سيحون 200 جلدة بيد برزخ مساعدة الآخر، بعدما أفرط في تناول مخدر الحشيش وتحدث بكلام لا يليق، وبعد تنفيذ الحكم ستبدأ رحلة الخلاف بينهما. 

 

حسن الصباح

ويحاول حسن الصباح مد نفوذ اغتيالاته خارج حدود قلعة آلموت وضواحيها، وأرسل أحد رجاله لقتل الإمام أبو حامد الغزالي في القدس.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

الحشاشين حسن الصباح سارة الشامي عبدالرحيم كمال كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين

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