مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تستمر فعاليات فترة التوقف الدولي لشهر مارس، حيث تُقام العديد من المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

مباريات ودية دولية:

تنزانيا vs منغوليا: الساعة 3 عصرًا.

مدغشقر vs رواندا: الساعة 3 عصرًا.

إذربيجان vs بلغاريا: الساعة 6 مساءً.

قبرص vs صربيا: الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

الجبل الأسود vs مقدونيا الشمالية: الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

السويد vs ألبانيا: الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 2 وبي إن سبورتس إتش دي.

جزر القمر vs أنجولا: الساعة 8 مساءً.

غينيا vs برمودا: الساعة 9 مساءً.

الرأس الأخضر vs غينيا الاستوائية: الساعة 9 مساءً.

بوليفيا vs أندورا: الساعة 11 مساءً.

السودان vs غينيا بيساو: الساعة 12 صباحًا.

مباراة في الدوري الجزائري: