مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تستمر فعاليات فترة التوقف الدولي لشهر مارس، حيث تُقام العديد من المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم.
مباريات ودية دولية:
- تنزانيا vs منغوليا: الساعة 3 عصرًا.
- مدغشقر vs رواندا: الساعة 3 عصرًا.
- إذربيجان vs بلغاريا: الساعة 6 مساءً.
- قبرص vs صربيا: الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
- الجبل الأسود vs مقدونيا الشمالية: الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- السويد vs ألبانيا: الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 2 وبي إن سبورتس إتش دي.
- جزر القمر vs أنجولا: الساعة 8 مساءً.
- غينيا vs برمودا: الساعة 9 مساءً.
- الرأس الأخضر vs غينيا الاستوائية: الساعة 9 مساءً.
- بوليفيا vs أندورا: الساعة 11 مساءً.
- السودان vs غينيا بيساو: الساعة 12 صباحًا.
مباراة في الدوري الجزائري:
- شبيبة الساورة vs مولودية الجزائر: الساعة 4:30 مساءً وتُبث عبر الجزائرية الرياضية إتش دي.