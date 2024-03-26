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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب البرتغال يعلق على مستوى كريستيانو رونالدو داخل الملعب

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

قال روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال إن القائد كريستيانو رونالدو أظهر «تعطشاً ونشاطاً» قبل مواجهة سلوفينيا الودية  وأعتبره قدوة للاعبين داخل غرف الملابس.  

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وغاب رونالدو (39 عاماً) عن فوز البرتغال (5-2) على السويد الأسبوع الماضي للراحة، لكن مهاجم النصر وهداف الدوري السعودي يستعد لقيادة منتخب بلاده أمام سلوفينيا.

رونالدو مع البرتغال

وقال مارتينيز خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، «كريستيانو يعمل بشكل رائع، يلعب الكثير من الدقائق ودوره مهم جداً مع ناديه، في آخر ثلاثة أيام أظهر حيوية وتعطشاً، هو مثال يُحتذى به دائماً داخل غرف الملابس».

وأضاف «ستكون مباراة لمشاهدة رونالدو في الملعب، وبالنسبة لبقية اللاعبين ستكون تجربة مهمة تقاسم نفس الغرفة معه».

ويبقى رونالدو أكثر لاعب خوضاً لمباريات دولية (205) والأكثر تسجيلاً لأهداف مع المنتخبات (128 هدفاً)، وفي الموسم الحالي أحرز 30 هدفاً وصنع 11 في 33 مباراة.

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