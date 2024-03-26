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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم التبرك بذكر أسماء أهل بدر.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (نعتاد على قراءة المنظومة البدرية "جالية الكدر" كلَّ عامٍ في مجالس الاحتفال بغزوة بدر الكبرى التي تعقد في ليلة السابع عشر من شهر رمضان، ويقال إنها من المجربات لقضاء الحاجة، لكونها تدور حول التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالصحابة الكرام الذين شاركوا في غزوة بدر، فما حكم ذلك شرعًا؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن قراءة المنظومة البدرية المعروفة بـ "جالية الكَدَر" في ذكرى انتصار غزوة بدر، الموافقة ليلة السابع عشر من رمضان في كلِّ عامٍ هجري من الأمور الجائزة، بل والمستحبة شرعًا.

وتابعت دار الإفتاء: وهذا فيه من شكر نعمة الله تعالى بتذكر أيام الفضل والإنعام، مع ما فيها من زيادة التعلق بالجناب النبوي الشريف بمطالعة سيرته ومآثره صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما في ذلك من الدعاء والتوسل به عليه الصلاة والسلام وبصحابته الكرام، وأهل بدر على الخصوص منهم، وهو من الأمور الحسنة التي ثبت نفعها بالتجربة وأقرها جمهور العلماء المعتبرين من السلف والخلف، وقد نصَّ العلماء في خصوص أهل بدر أن الدعاء بعد ذكرهم مستجاب.

ونصَّ أئمة المذاهب المتبوعة وعلماء المسلمين عبر العصور على مشروعية التوسل بالأنبياء والصالحين، وعدُّوه من المستحبات الشرعية، ووشَّوا به كتبهم وزينوها.

دار الإفتاء غزوة بدر المنظومة البدرية ليلة السابع عشر من رمضان

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