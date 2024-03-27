نصائح لتقوية العلاقة بين الجدة والحفيدة.. تعرف عليها

تقوية العلاقة بين الجدة والحفيدة هي تجربة قيمة ومهمة للغاية، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تعزيز هذه العلاقة الخاصة، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.

نصائح لتقوية العلاقة بين الجدة والحفيدة

الوقت المشترك: حاولي قضاء وقتٍ مشتركٍ ممتعٍ ومفيدٍ معًا، قد تكون الأنشطة المشتركة مثل الطهي، ألعاب الطاولة، القراءة، الحدائق، الرحلات القصيرة، أو ممارسة الهوايات المشتركة فرصًا رائعة للتواصل وتبادل الأفكار.

الاستماع والتواصل الفعّال: قمي بالإصغاء الجيد لحفيدتك واهتمي بما يقولها، كوني متواجدة عاطفيًا وقدّمي المشورة والدعم عند الحاجة،كما يمكن أن تشاركيها بعض الحكم والنصائح من خلال تجاربك الشخصية.

الاحتفال بالتقاليد العائلية: قومي بتعزيز الروابط العائلية من خلال مشاركة الحفيدة في التقاليد العائلية والاحتفالات، قد تشتمل هذه التقاليد على الاحتفال بالأعياد، الاجتماعات العائلية الدورية، أو حتى توثيق تاريخ العائلة.

الاحترام والتقدير: عبري عن الاحترام والتقدير للجدة كشخص وكمساهمة في حياتك وحياة العائلة، قد تقومين بذلك من خلال الشكر والتقدير والاعتراف بالحكمة والخبرة التي تمتلكها.

الحفاظ على الاتصال: حاولي الحفاظ على الاتصال المنتظم مع حفيدتك، سواء عن طريق الزيارات الشخصية أو الاتصال الهاتفي أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تبادلي الأخبار والأحداث وكوني متواجدة في حياتها.

الاحترام للحدود والاختلافات: احترمي الحدود الشخصية والاختلافات بينكما، قد تكون هناك اختلافات في الأعمار والأفكار والقيم، وهو أمر طبيعي، قومي بتقبّل هذه الاختلافات وتعزيز التسامح والاحترام المتبادل.