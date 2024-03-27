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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صباح اليوم..غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

شنت مقاتلات الإحتلال غارات متواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة صباح اليوم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الجنوبية من رفح جنوبي غزة.

تخلل ذلك قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت دبابات إسرائيلية بيت لاهيا وبيت حانون ومناطق شمال غزة.

وسقط 4 شهداء في غارة إسرائيلية على منزلين في حي الزيتون بمدينة غزة.

يأتي ذلك فيما تجري اشتباكات عنيفة مستمرة قرب مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

من جانبه اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعالون أن  نتنياهو يقود الاحتلال الصهيوني نحو الهاوية.

وذكر يعالون أن نتنياهو  مستعد للتضحية بالمختطفين من أجل البقاء سياسيا.

واضاف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعاملون أن إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها.

4 شهداء إعلام فلسطيني اشتباكات المناطق الجنوبية المختطفين النصيرات

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