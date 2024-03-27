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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نخزين الأكل بطريقة صحيحة بعد العزومات في رمضان

نخزين الأكل بطريقة
نخزين الأكل بطريقة صحيحة بعد العزومات فى رمضان

تحار ربات المنزل فى أفضل الطرق لتخزين الطعام بعد عزومات رمضان، فمن المعروف أن البعض لا يستطيع أن يتناول الكثير على الفطار فى رمضان فسريعا ما يشعر الأشخاص بالإمتلاء والشبع بعد الإفطار على العصائر وتناول القليل من الطعام لذلك يتبقي الكثير من الطعام،فما الحل إذا .

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نخزين الأكل بطريقة صحيحة بعد العزومات فى رمضان

إليك بعض النصائح لتخزين الطعام بطريقة صحيحة بعد العزومات في شهر رمضان للشيف نجلاء الشرشابي:

التبريد السريع: يفضل تبريد الأطعمة الباردة بسرعة بعد انتهاء العزومة. يُنصح بوضع الأطعمة في حاويات مغلقة ووضعها في الثلاجة في أقرب وقت ممكن لضمان الحفاظ على جودة الطعام وتجنب نمو البكتيريا.

التجزئة الصغيرة: يُفضل تجزئة الأطعمة إلى حصص صغيرة قبل تخزينها. هذا يساعد على تسهيل عملية التجميد والتسخين لاحقًا عند الحاجة.

التعليقات والتواريخ: يجب وضع تعليقات على الحاويات المخزنة لمعرفة تاريخ إعداد الطعام وتاريخ انتهاء الصلاحية. يساعد ذلك على تنظيم الأطعمة وضمان استهلاكها قبل انتهاء صلاحيتها.

التجميد السليم: إذا كنت ترغبين في تجميد الطعام للاستخدام لاحقًا، يجب تجميده في حاويات مناسبة للتجميد. عليك بإزالة الهواء من الحاوية قدر الإمكان لتجنب تكون الجليد وتأثيره على جودة الطعام.

التسمية والتنظيم: عليك بتسمية الحاويات المخزنة بوضع تسمية تشير إلى نوع الطعام وتاريخ التخزين. وبتنظيم الأطعمة في الثلاجة أو الفريزر بحيث يكون الوصول إليها سهلًا ومنظمًا.

الاستهلاك السريع: تذكري أن الطعام المخزن لا يحتفظ بجودته لفترة طويلة. يُفضل استهلاك الأطعمة المخزنة في غضون فترة زمنية معقولة للحفاظ على طعمها وجودتها.

من المهم أيضًا أن تتبع إرشادات السلامة الغذائية العامة وتحرص على تجنب تخزين الأطعمة لفترات طويلة جدًا أو تخزين الأطعمة المسببة للتلف بسرعة، مثل الأطعمة الطازجة التي تحتوي على مكونات قابلة للفساد بسرعة.

يرجى ملاحظة أن هذه النصائح عامة وقد تختلف تفاصيل التخزين وفقًا لنوع الطعام المحدد.

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