أخبار الفن| مشهد مؤثر للراحل طارق عبد العزيز في بقينا اتنين.. تفاصيل صفع صفاء أبو السعود

مشهد مؤثر للراحل طارق عبد العزيز في بقينا اتنين.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل صفع صفاء أبو السعود، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

تحدث الفنان ياسر جلال عن كواليس العمل مع أبطال مسلسل جودر الذي يعرض حاليا وينافس في الموسم الرمضاني.

كشف الفنان حسن الرداد عن أعماله القادمة بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني الذي يشارك به.

كشف الفنان محمود الحديني، تفاصيل مشهد له مع الفنانة صفاء أبو السعود، قام فيها بصفعها على وجهها ورد فعلها على هذا المشهد.

شهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4، تطورا جديدا في الأحداث، حيث حكى الزوجان المشاكل التي تعرضا لها في الحياة الزوجية، بعد أن نجحت شركتهما في الدعاية والإعلان، حيث لا يوجد وقت للسفر أو الفسح، وحياتهما منغمسة في العمل.

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، مقطع فيديو قصير لها من كواليس برنامج رامز جلال «رامز جاب من الأخر» في الحلقة التي أذيعت اليوم الجمعة 29 مارس.

أشادت الفنانة هلا السعيد بمشاركة الفنان فتحي عبد الوهاب فى مسلسل المداح 4 الذى يعرض فى الماراثون الرمضاني 2024.

ظهر الفنان الراحل طارق عبد العزيز، في الحلقة الرابعة لـ مسلسل بقينا اتنين، للفنان شريف منير ورانيا يوسف، بمشهد مؤثر، وهو أخر أعماله قبل رحيله عن عالمنا.

أطلق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنيته الجديدة الخاصة بمصر تحت عنوان “الحلو في مصر”، وهي من كلمات غانم جاد شعلان.

وفور إطلاق الأغنية انتشرت بشكل كبير بين الجمهور المصري الذي تناقلها بشكل ملفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي .