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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم مع إيمي .. حسن الرداد يعلن تفاصيل أعماله القادمة

حسن الرداد
حسن الرداد

كشف الفنان حسن الرداد عن أعماله القادمة بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني الذي يشارك به.

وقال في تصريحات لـ “صدى البلد” عن الأعمال القادمة: “أحضر لفيلمين، واحد منهما سأبدأ تصويره الشهر المقبل، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف، وهو عمل كوميدي يجمعني بزوجتي الفنانة إيمي سمير غانم”.

وكانت قد أذاعت قناة cbc الحلقة 18 من مسلسل محارب، والذي يتم عرضه بشكل حصري على شاشاتها، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.


وشهدت الحلقة 18 من مسلسل “ محارب ” العديد من الاحداث ، ومنها نجاح خطة حسني شتا في الايقاع بناهد السباعي بعد ان قام بعمل سحر أسود لها.

فيما زارت غفران شقيقها محمود عمرو محمود ياسين ، وكشفت له مسأله الورث .

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.


أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

 

مخرج ومؤلف مسلسل محارب: 

محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وأن قدم فيلم “هروب اضطراري” ، و"العارف"، وغيرها من الأعمال.

حسن الرداد الفنان حسن الرداد سمير غانم إيمي سمير غانم مسلسل محارب أبطال مسلسل محارب

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