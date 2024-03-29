عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.. خناقة رانيا يوسف وشريف منير في الصحراء

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

شهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4، تطورا جديدا في الأحداث، حيث حكى الزوجان المشاكل التي تعرضا لها في الحياة الزوجية، بعد أن نجحت شركتهما في الدعاية والإعلان، حيث لا يوجد وقت للسفر أو الفسح، وحياتهما منغمسة في العمل.

وتجمع الزوجان رحلة سفاري فى الصحراء، ووجدا نفسهما في عرض الصحراء وتعطلت السيارة، حيث يحاولان إيجاد مخرج من الأزمة.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

يقدم النجم شريف منير في أحداث مسلسل "بقينا اتنين" شخصية "أدهم" وزوجته رانيا يوسف تقدم شخصية "ياسمين"، فيما يقدم إدوارد شخصية "ياسر" صديق "أدهم" المقرب، ويظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له بشخصية "شريف" بينما تقدم مروة عبدالمنعم شخصية "ريكو" و يوسف عثمان يقدم شخصية "سيف"، وتقدم الفنانة القديرة ميمي جمال شخصية "نادية".

كما يظهر في أحداث مسلسل بقينا اتنين عدد من الشخصيات الأخرى، إذ تقدم نانسي هلال شخصية "ريم" ابنة شريف منير ورانيا يوسف، بينما تقدم عزة لبيب شخصية "سناء"، ويقدم ياسر الطوبجي شخصية "عاصم"، بينما يقدم تامر فرج شخصية "زين"، ويقدم محمد نشأت شخصية "يحيي"، ونبيل علي ماهر يقدم شخصية "دكتور حاتم"، بينما يقدم الفنان القدير عزت زين شخصية "سامي"، ويقدم زياد الشرقاوي شخصية "مروان".

 

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين شريف منير رانيا يوسف أبطال مسلسل بقينا اتنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

خلال أيام قليلة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

بعد خسائر فادحة| قرار جديد من بيبسي لكسب تعاطف المصريين.. تفاصيل

بهدفه في شباك سيمبا.. أحمد نبيل كوكا يحقق رقما إيجابيا

الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. تألق شوبير وتقدم المارد الأحمر

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

جهات التحقيق تستمع لشهود العيان في حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس

أروقته امتلأت بالمصلين .. الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

سبب صادم لتساقط الشعر عند تدليك فروة الرأس

مسلسل جودر الحلقة 4 .. ياسمين رئيس تحاول قتل ياسر جلال

فيديو

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

إعلان الطوارئ في المدارس بسبب الطقس.. ماذا يحدث؟

محمود الحديني يكشف تفاصيل صفعه لـ صفاء أبو السعود.. فيديو

هي موتة ولا أكتر.. بيومي فؤاد يبكي على الهواء بسبب محمد سلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ