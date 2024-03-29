بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، مقطع فيديو قصير لها من كواليس برنامج رامز جلال «رامز جاب من الأخر» في الحلقة التي أذيعت اليوم الجمعة 29 مارس.

وظهرت يسرا اللوزي، في مقطع الفيديو الذى نشرته عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وهي تضع المكياج وتصفف شعرها، قبل أن يتم عمل المقلب فيها.

منشور يسرا اللوزي

يسرا اللوزي في رامز جاب من الأخر

وقعت الفنانتان نسرين آمين ويسرا اللوزي، ضحيتين فى مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

خلال أحداث المقلب، طالب رامز جلال من الفنانتين تجسيد مشهد تمثيلي، وقامت الفنانة نسرين آمين بشد شعر الفنانة يسرا اللوزي خلال المشهد التمثيلي.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

يسرا اللوزي

التقت عدسة موقع صدى البلد الإخباري الفنانة يسرا اللوزي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الرمضاني صلة رحم، حيث استقبلت ردود فعل قوية ومفاجئة عن العمل.

وتحدثت يسرا اللوزي خلال لقائها معنا كواليس تحضيرها لشخصيتها، وكيف وجدت العمل مع الفنان إياد نصار، كما كشفت لنا عن أبرز ردود الفعل التي حصلت عليها، وأصعب الأدوار التي واجهتها، ورأيها في نهاية المسلسل والتي تعجب منها البعض.



وكشفت الفنانة يسرا اللوزي عن الأسباب التى حمستها للتواجد بمسلسل صلة رحم الذي عرض في النصف الأول من الموسم الرمضاني.



وقالت في تصريحات لـ «صدى البلد»: انجذبت للسيناريو بسبب قضيته الشائكة، وكنت متأكدة أن الناس سيكون لديها فضول لمتابعة المسلسل فهو بالأحداث الشيقة والمواضيع الجديدة التي لم تناقش من قبل.