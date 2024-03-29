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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشوفك على خير.. مشهد مؤثر للراحل طارق عبد العزيز في بقينا اتنين

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

ظهر الفنان الراحل طارق عبد العزيز، في الحلقة الرابعة لـ مسلسل بقينا اتنين، للفنان شريف منير ورانيا يوسف، بمشهد مؤثر، وهو أخر أعماله قبل رحيله عن عالمنا. 

وظهر طارق عبد العزيز، في أحداث مسلسل بقينا اتنين، بدور فنان تشكيلي يُدعى شريف، يتحدث مع صديقه أدهم (شريف منير) بعدما تصدر التريند بسبب طلاقه.

وفي المشهد يتحدث طارق عبد العزيز مع صديقه أدهم (شريف منير) ويطلب منه مقابلة، ليرد عليه الأخير ويقول: « هنظبط ونتقابل»، فيما رد طارق عبد العزيز، قائلا: «أنت لسه هتظبط، يبقى أشوفك السنة الجاية على خير».

 

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4

شهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4، تطورا جديدا في الأحداث، حيث حكى الزوجان المشاكل التي تعرضا لها في الحياة الزوجية، بعد أن نجحت شركتهما في الدعاية والإعلان، حيث لا يوجد وقت للسفر أو الفسح، وحياتهما منغمسة في العمل.

وتجمع الزوجان رحلة سفاري فى الصحراء، ووجدا نفسهما في عرض الصحراء وتعطلت السيارة، حيث يحاولان إيجاد مخرج من الأزمة.

 

أحداث مسلسل بقينا اتنين

يقدم النجم شريف منير في أحداث مسلسل "بقينا اتنين" شخصية "أدهم" وزوجته رانيا يوسف تقدم شخصية "ياسمين"، فيما يقدم إدوارد شخصية "ياسر" صديق "أدهم" المقرب، ويظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له بشخصية "شريف" بينما تقدم مروة عبدالمنعم شخصية "ريكو" و يوسف عثمان يقدم شخصية "سيف"، وتقدم الفنانة القديرة ميمي جمال شخصية "نادية".

كما يظهر في أحداث مسلسل بقينا اتنين عدد من الشخصيات الأخرى، إذ تقدم نانسي هلال شخصية "ريم" ابنة شريف منير ورانيا يوسف، بينما تقدم عزة لبيب شخصية "سناء"، ويقدم ياسر الطوبجي شخصية "عاصم"، بينما يقدم تامر فرج شخصية "زين"، ويقدم محمد نشأت شخصية "يحيي"، ونبيل علي ماهر يقدم شخصية "دكتور حاتم"، بينما يقدم الفنان القدير عزت زين شخصية "سامي"، ويقدم زياد الشرقاوي شخصية "مروان".

 

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين طارق عبد العزيز شريف منير رانيا يوسف

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