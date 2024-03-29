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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضحية أحياناً تقـ تل الحب.. رانيا يوسف تكشف عن أحداث بقينا اتنين

رانيا يوسف
رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن مسلسل بقينا أتنين أبتدي بانفصال ولكن تم الانفصال بعد سنة والتراكمات والروتين والمسؤولية وعدم تغذية الحب لمدة 25 سنة أصبحنا اثنين وليس واحد كما يقال.


وأضافت « يوسف » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن الخرس الزوجي والتعود والملل قادر أن يقتل الحب، موضحة أن التضحية أحياناً تقتل الحب مثل طرف يتحمل المسؤولية والطرف الآخر لا يبالي.


وأشارت الفنانة رانيا يوسف، إلى أن عندما تتراكم المشاكل والمسؤولية والروتين تصبح الحياة مملة جداً وينسحب الأطراف من بعضهما لبعض.

https://youtu.be/uVX3TljjllM?si=j5mVRLP0koznq7_K

رانيا يوسف مسلسل بقينا اتنين

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