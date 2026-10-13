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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارتا النقل والثقافة يحتفيان بذكرى انتصارات أكتوبر بمحطة أنفاق الشهداء

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
حسام الفقي

شهدت محطة الشهداء لمترو الأنفاق فعاليات فنية وغنائية متميزة احتفالًا بالذكرى المجيدة لانتصارات أكتوبر، في أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات القوات المسلحة المصرية وتضحياتها في سبيل الوطن.


وتحولت المحطة إلى مسرح فني مفتوح، استضاف مجموعة من العروض الغنائية المتميزة التي قدمها طلاب فصل الغناء العربي بفصول تنمية المواهب التابعة لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، وإشراف الدكتور أسامة علي، المدير الفني لفصول تنمية المواهب، وتدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين، حيث قدم الطلاب باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية التي أشعلت حماس الركاب، وسط تفاعل جماهيري لافت وأجواء مفعمة بالفرحة والبهجة وحب الوطن.
وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص وزارتي النقل والثقافة على إحياء المناسبات الوطنية بأساليب مبتكرة، وتعزيز دور الفنون في نشر الوعي وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، إلى جانب دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها للتواصل المباشر مع الجمهور، ونقل الفنون الراقية من المسارح وقاعات العرض إلى قلب الحياة اليومية للمواطنين.
وأكد المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن تعظيم الاستفادة من مرافق النقل الجماعي باعتبارها منصات حضارية وثقافية تسهم في نشر الوعي، وتعزيز التواصل المجتمعي، وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.
وأضاف أن التعاون المستمر بين وزارتي النقل والثقافة، وبالشراكة مع الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل، يستهدف تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية داخل محطات المترو، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الركاب، وإضفاء أجواء من البهجة على رحلاتهم اليومية، فضلًا عن دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف مختلف فئات المواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور/ رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن مشاركة طلاب فصول تنمية المواهب في هذه الفعالية تجسد رسالة دار الأوبرا في نشر الثقافة والفنون وإتاحتها للجميع، مشيرًا إلى أهمية الوصول بالفن الراقي إلى المواطنين في مختلف المواقع، خاصة خلال المناسبات الوطنية، ومنح المواهب الشابة فرصًا حقيقية لإبراز قدراتها والتفاعل المباشر مع الجمهور.
كما أوضح الأستاذ الدكتور/ أسامة علي ، المدير الفني لفصول تنمية المواهب، أهمية تقديم العروض الفنية خارج المسارح التقليدية والوصول بها إلى الأماكن العامة، بما يسهم في نشر الإبداع والجمال بين المواطنين، فيما أعربت الدكتورة/ سهير حسين عن سعادتها بمشاركة الطلاب في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدة أن الموسيقى والغناء يمثلان لغة إنسانية تجمع المصريين على حب الوطن والاعتزاز بتاريخه وبطولاته.
وقد شهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من جمهور محطة الشهداء، حيث حرص العديد من الركاب على التوقف للاستمتاع بالفقرات الغنائية الوطنية، والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب، في مشهد يعكس تقدير المواطنين للفنون الراقية وحرصهم على المشاركة في الأجواء الاحتفالية بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.
وجدير بالذكر أن تنظيم الفعالية جاء مع مراعاة اختيار موقع مناسب داخل محطة الشهداء التبادلية، بعيدًا عن مناطق الكثافات المرتفعة لحركة الركاب، بما يضمن انسيابية الحركة وانتظام التشغيل وسهولة تنقل المواطنين، ويقدم نموذجًا متميزًا للتكامل بين الحفاظ على كفاءة مرفق مترو الأنفاق وتقديم الأنشطة الثقافية والفنية التي تثري الحياة اليومية لجمهور الركاب.

وزارتي النقل والثقافة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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