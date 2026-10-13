قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 دولارات فقط للاجئ شهريا في مصر.. مفوضية اللاجئين تكشف فجوة تمويل صادمة
بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن
وزير العدل ورئيسة النيابة الإدارية يلتقطان صورة تذكارية مع الأعضاء الجدد
بقرار من مدبولي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية" لمدة 4 سنوات
مستشار رئيس وزراء السودان: هناك مخطط يستهدف القاهرة والخرطوم مسنود بغرف إعلامية موجّهة
الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين
الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن
رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء: قطاع التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري
انهيار منزلين بشارع الخليج في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث
رئيس إنجي الفرنسية: التراجع عن عقود الطاقة الخضراء يهدد ثقة المستثمرين
أسامة ربيع: قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لتجارة الحاويات وتختصر المسافة والزمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: القوة الحقيقية للمؤمن في العزيمة والأخلاق وليست بطشًا أو فجورًا

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا رسول الله ﷺ أرشدنا إلى أن المؤمن لا يكون مستسلمًا للعجز، بل قويًّا بالله، آخذًا بالأسباب، نافعًا لنفسه ولمن حوله؛ على أن تبقى قوته محكومةً بالتقوى والأخلاق.

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”، أن سيدنا رسول الله ﷺ يقول: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ» [رواه مسلم] ولم يسكت ﷺ عند ذلك، بل قال: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ».

وأشار الى ان المؤمن القوي التقي أكمل من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير؛ لأن القوة هنا ليست قوة البدن وحدها، وإنما قوة الإيمان والعزيمة والإرادة، والقدرة على العمل والنفع وعمارة الحياة.

أما القوة المجردة من التقوى فقد تنقلب إلى فجور وعدوان؛ ولذلك رُوي عن سيدنا رسول الله ﷺ أنه قال: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ».

فإذا لم يكن أمام الإنسان إلا أن يدخل في الفجور أو يتحمل صورة من صور الضعف، فالضعف خير من الفجور؛ لأن القوة إنما تُمدح إذا قادتها التقوى وضبطها الشرع والأخلاق.

وهذه من أسس التربية: أن نربي أولادنا على القوة مع التقوى، وعلى الأخذ بالأسباب، وعلى أن يكونوا نافعين لأنفسهم ولأمتهم، وقوله ﷺ: «وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ» يبيِّن أن المؤمن الضعيف لم يُنفَ عنه الخير، وإنما المؤمن القوي أكمل وأحب إلى الله.

أما مَن استسلم للعجز والكسل مع قدرته على الأخذ بالأسباب، فهو ملوم، ومأمور بأن ينهض، ويجاهد نفسه، ويستعين بالله، ولا يرضى لنفسه بالقعود.

فالقوة التي يريدها الإسلام ليست بطشًا، ولا كبرًا، ولا فجورًا، وإنما هي قوة الإيمان، وقوة الإرادة، وقوة العلم، وقوة العمل، وقوة الأخلاق.

علي جمعة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله القوة الحقيقية إيمان وعزيمة وأخلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

إمام عاشور

تقرير الحكم السلوفيني يعفي إمام عاشور من العقوبة بعد القمة

ترشيحاتنا

قطاع الذكاء الاصطناعي

العقود الآجلة للأسهم الكندية ترتفع بدعم من تراجع العوائد وصعود الذهب

بورصة قطر

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

جانب من الحدث

وزير التخطيط: التوسع في أدوات التمويل الميسرة وآليات تقاسم المخاطر ضرورة لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد