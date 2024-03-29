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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود الحديني يكشف تفاصيل صفعه لـ صفاء أبو السعود.. فيديو

محمود الحديني - صفاء
محمود الحديني - صفاء أبو السعود

كشف الفنان محمود الحديني، تفاصيل مشهد له مع الفنانة صفاء أبو السعود، قام فيها بصفعها على وجهها ورد فعلها على هذا المشهد. 

وقال محمود الحديني في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنه في مشهد من مسلسل هي والمستحيل، قام بصفع صفاء أبو السعود بـ القلم، وتلقت الفنانة المشهد بصدر رحب، مشيرا إلى أن هناك سيدة قابلته بعدها في مكان عام وانفعلت عليه بسبب هذا المشهد رغم أنه تم تصويره باستخدام المؤثرات الصوتية. 

 

محمود الحديني وحقيقة اعتزاله

كشف الفنان محمود الحديني، كواليس مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، والمعروض حصريا عبر قناة CBC الفضائية، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري. 

وقال محمود الحديني، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، سر عودته للتمثيل بعد غياب 12 عام، وترشيحه للمشاركة في بطولة مسلسل سر إلهي مع روجينا، وما حدث مع طوال سنوات الغياب عن الوسط الفني، من خلال هذا الفيديو. 

 

تفاصيل مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

محمود الحديني الفنان محمود الحديني صفاء أبو السعود الفنانة صفاء أبو السعود سر إلهي مسلسل سر إلهي

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