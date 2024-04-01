محافظ الشرقية يُشارك باجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت أهم الأنشطة والقرارات المتخذة خلال الفترة من 11/2/2024 وحتى تاريخه ومنها (نتائج زيارات الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع البرامج الهندسية بالعاشر من رمضان وفرع السادس من أكتوبر بإجمالي 11 برنامج هندسي وكذلك نتائج زيارات تقييم البرامج الهندسية للمعهد بمعرفة القطاع الهندسي بغرض تطوير المنظومة التعليمي والقدرة المؤسسية - عرض نتائج أرشفة وتكويد محتويات المخازن بمباني المعهد – استعراض بروتوكولات التعاون مع الجهات الشريكة في مجال التدريب) وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.