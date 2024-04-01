عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُشارك باجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

صدى البلد

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت أهم الأنشطة والقرارات المتخذة خلال الفترة من 11/2/2024 وحتى تاريخه ومنها (نتائج زيارات الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع البرامج الهندسية بالعاشر من رمضان وفرع السادس من أكتوبر بإجمالي 11 برنامج هندسي وكذلك نتائج زيارات تقييم البرامج الهندسية للمعهد بمعرفة القطاع الهندسي بغرض تطوير المنظومة التعليمي والقدرة المؤسسية - عرض نتائج أرشفة وتكويد محتويات المخازن بمباني المعهد – استعراض بروتوكولات التعاون مع الجهات الشريكة في مجال التدريب) وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية.

الشرقية .. رفع كفاءة الكهرباء بمستشفى الإبراهيمية بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد البرامج الهندسية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة القومية لضمان جودة التعليم محضر إجتماع مجلس الإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

ترشيحاتنا

الصين والهند تتحدان اقتصاديا في مواجهة أمريكا| ما القصة

الوزراء يطلق تقنيات "ايفو" لقراءة وترجمة النصوص على موقعه ومنصاته الرقمية آليًا

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

اليوم.. اجتماع افتراضي أمريكي إسرائيلي بشأن رفح الفلسطينية

100 مليون صحة والعناية بالأم والجنين| مبادرات رئاسية أشاد العالم بها.. تفاصيل

الدمار كبير جدا.. العثور على 300 شهيد بعد انسحاب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ