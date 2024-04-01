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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدة خضراء| الأهلي يحسم الديربي أمام الاتحاد بهدف نظيف

أهلي جدة
أهلي جدة

حقق فريق أهلي جدة، فوزًا ثمينًا أمام فريق الاتحاد، بهدف نظيف، على ستاد الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء هدف المباراة الوحيد من جانب فريق الأهلي بأقدام فيراس البريكان، أمام فريق الاتحاد في ديربي جدة ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي.

واستعاد الأهلي نغمة الفوز بعد خسارة أمام النصر وتعادل مع الاتفاق، بينما توقفت سلسلة من 3 انتصارات للعميد.

وثبت "الراقي" أقدامه في المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، ليوسع الفارق مع الاتحاد، صاحب المركز الرابع، إلى 5 نقاط، مع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم.

من جهة أخرى، بات مركز الاتحاد مهددا من التعاون، الذي يأتي في المركز الخامس بفارق 3 نقاط فقط، وسيخوض مباراة ضد الطائي غدا الثلاثاء ضمن نفس الجولة.

تشكيل الفريقين

أعلن ماتياس يايسله، ومارسيلو جاياردو، مدربا الأهلي والاتحاد، تشكيلي الفريقين لخوض مباراة ديربي جدة، في افتتاح الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ودفع يايسله بكل من إدوارد ميندي، وروجر إيبانيز، وعبد الله العمار، وفرانك كيسيه، بعدما غابوا عن مباراة الاتفاق الماضية لأسباب مختلفة.

في المقابل، أجرى جاياردو تغييرين على تشكيل الاتحاد، مقارنة بمباراة الفيحاء السابقة، حيث دفع برومارينيو وفرحة الشمراني على حساب أحمد الغامدي وفيصل الغامدي.

وجاء تشكيلا الفريقين كالتالي:

الأهلي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجر إيبانيز - عبد الله العمار - ميريح ديميرال - علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه - علي الأسمري - ألان ماكسيمان - رياض محرز.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو - فراس البريكان.

الاتحاد

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - لويز فيليبي - حسن كادش.

خط الوسط: نجولو كانتي - فرحة الشمراني – جوتا.

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 48 نقطة، متفوقا على الاتحاد، الذي يأتي في المركز الرابع بفارق نقطتين.
 

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