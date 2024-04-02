مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح مهمة للتغلب على العطش في شهر رمضان|خاص

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، يواجه الجميع الشعور بالعطش خلال نهار رمضان، لذلك تواصلنا مع أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ليقدم نصائحه للصائمين.

قال الدكتور خالد أبو شنب استاذ المناعة وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، إن هناك بعض العادات الغذائية التي ينبغي اتباعها، والأطعمة التي يجب تناولها بكثرة وتقليل أطعمة أخرى، للحفاظ على الماء بالجسم خلال الصيام، لعدم التعرض للعطش.

وأضاف أبو شنب لـ صدى البلد، أن هناك اعتقادا خاطئا أن شرب الماء بكثرة على السحور يجعلك تتغلب على العطش في فترة الصيام، ولكن الحقيقة العلمية أن كلى جسم الإنسان تتخلص من المياه بعد ساعات.

ونصح بتوزيع شرب الماء بكميات بين الإفطار والسحور، للحفاظ على الجسم رطباً خلال تلك الفترة.

وأوضح أن الحفاظ على المياه في الجسم ليس فقط بشرب الماء، ولكن أيضاً الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على المياه، ومن أبرز الخضراوات الخيار، السبانخ والفطر والبروكلي، أما الفاكهة فأبرزها البطيخ والتفاح والبرتقال والعنب.

ونصح بتقليل شرب القهوة، أو استبدالها بالقهوة الخضراء، لتقليل آثارها الجانبية، ومن أبرزها أنها مدرة للبول، محذرا من المياه الغازية، وخصوصاً على الإفطار، لأنها تعطي شعوراً بالامتلاء والشبع وتضر بعملية الهضم.

كما نصح خالد أبو شنب، بتناول الشاي الأخضر، والعصائر الطبيعية مثل التوت البري، الذي يحتوي على الحليب والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى المكسرات أو الفول السوداني أو الزبادي، وغيرها، التي تقلل من الشعور بالعطش.