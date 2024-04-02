أمطار غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر من شهر أبريل

سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 67.0 ملم في حوطة بني تميم، وذلك ضمن 9 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وسجّلت منطقة مكة المكرمة 31.2 ملم في البجيدي.

ومن جانبها، قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقرير لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، إن محطاتها رصدت هطول أمطار في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، عسير، تبوك، جازان، نجران، والباحة.

وسجلت منطقة الرياض في الحريق 43.0 ملم، وفي الخروعية - القويعية 29.9 ملم.

فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة 31.2 ملم في البجيدي، و12.1 ملم في الشرائع، وفي منطقة المدينة المنورة سجلت وادي الفرع 10.2 ملم، وفي الحمنة (10.2) ملم.

وفي المنطقة الشرقية 11.3 ملم في يبرين - الأحساء، بينما سجلت منطقة عسير 13.4 ملم في النقيع - بيشة، و3.9 ملم في تثليث، فيما سجلت منطقة تبوك 0.8 ملم في رحيب، وفي منطقة نجران سجلت النمصة – بدر الجنوب 1.0 ملم، وفي منطقة الباحة سجلت العقيق 17.0 ملم، ومطار الملك سعود 11.9 ملم.

وفي سياق متصل؛ قال المركز الوطني للأرصاد بالسعودية " إن الحالة المطرية التي شهدتها مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ تأتي متزامنة مع شهر أبريل الذي يعد وفقاً للسجلات المناخية من أكثر الأشهر غزارة بالأمطار، وأن فرصة هطول الأمطار ما زالت متوقعة على معظم أنحاء المملكة ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ مصحوبة بظواهر جوية حادة منها الرياح شديدة السرعة، وانخفاض مستوى الرؤية وتكون الضباب.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أن المركز يراقب أجواء المملكة على مدار الساعة، ويعمل مع الجهات المعنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وفقاً لآلية التعامل مع الظواهر الجوية لتقديم المعلومات اللازمة وتسهيل مهامهم العملية والميدانية للإسهام في حماية الأرواح وسلامة الممتلكات.

وحث على الحرص الكامل والانتباه جراء هذه الظواهر الجوية والتقلبات التي تشهدها مناطق المملكة، وأيضاً الالتزام بتعليمات الجهات المختصة؛ منبهاً بأن فصل الربيع يتميز بالتقلبات المتسارعة في الطقس وأن التقرير المناخي لفصل الربيع أشار إلى أمطار أقل من المعدل في الأعوام السابقة، وارتفاع بمعدل درجتي حرارة.

يذكر أن مناطق المملكة الجنوبية خاصة الباحة ومحافظاتها سجلت أعلى كمية أمطار بمعدل حتى 75.2 ملم؛ خلال الحالة الماطرة التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، كما يقوم المركز الوطني للأرصاد ببث المعلومات على مدار الساعة ولديه عدد كبير من الوسائط والمواقع الرسمية المتاحة.