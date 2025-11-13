قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026

صورة ارشيفية
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات ابناؤنا فى الخارج 2026  ، وشروط دخول الامتحان ومواد الامتحان، مؤكدة ما يلي :

  •  جميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات ، حتى الصف الثاني الثانوي العام وذلك على النحو الاتي :

- المتقدمين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال نظام اللغات، طبقا للقواعد والأحكام المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية يكون القبول في هذه المرحلة على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي ويكون الحد الأدنى للقبول بهذه المرحلة أربع سنوات وحتى سن ست سنوات إلا يوم وذلك على النحو الاتي:

- المتقدمين للمستوى الأول (KG1 ) من مرحلة رياض الأطفال  يكون الحد الأدنى لسن القبول بمرحلة رياض الاطفال المستوى الأول (KG1) أربع سنوات ، ويجوز للطلاب المصريين فقط النزول بالسن الى ثلاث سنوات ونصف كحد أدنى مع أخذ الاقرار اللازم على ولى الأمر بالحاق نجله بمدارس خاصة عند العودة الى أرض الوطن، مع الالتزام بقواعد الالحاق المتبعة في ذلك لدى الادارة التعليمية المختصة:

إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026

المتقدمين للمستوى الثاني (KG2 ) من مرحلة رياض الأطفال :

- يكون الحد الادنى للسن هو خمس سنوات ويجوز للطلاب المصريين فقط النزول بالسن إلى أربع سنوات ونصف كحد أدنى مع أخذ الاقرار اللازم على ولى الأمر بالحاق نجله بمدارس خاصة عند العودة الى أرض الوطن، مع الالتزام بقواعد الالحاق المتبعة في ذلك لدى الادارة التعليمية المختصة.

- أن يكون التلميذ حاصل على شهادة تقييم للمستوى الأول (KG1) بمرحلة رياض الاطفال نظام اللغات منهج مصري كشرط للقبول بالمستوى الثاني (KG2) بمرحلة رياض الاطفال.

-  التلميذ الحاصل على شهادة (KG) منهج غير معادل للمنهج المصري وأدى تحديد مستوى سواء في مصر أو على منظومة ابناؤنا في الخارج .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب الذي التحق بالمستوى الأول (kg1) في سن ثلاث سنوات ونصف أو بالمستوى الثاني (kg2) في سن أربع سنوات ونصف بمنظومة امتحانات ابناؤنا في الخارج يلتحق عند عودته الى ارض الوطن بالمدارس الخاصة ، ويتم اخذ الاقرار اللازم بإحاطة ولى أمر التلميذ بهذا الشأن.

- المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي: يشترط للتقدم للقبول بالصف الأول الابتدائى ألا يقل سن الطالب عن ست سنوات ولو بيوم واحد في أول أكتوبر من العام الدراسي الحالي ، ويجوز للطلاب المصريين فقط النزول بالسن الى خمس سنوات ونصف كحد أدنى مع أخذ الاقرار اللازم على ولى الأمر بالحاق نجله بمدارس خاصة عند العودة الى
أرض الوطن

- بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام اللغات : يشترط أن يتم تقديم بيان تقييم مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني منهج مصري أو تحديد مستوى اذا كان حاصل على شهادة غير معادلة للمنهج المصري .

المتقدمين للصفوف الدراسية من الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي :

-  الطلاب الناجحون في جميع الصفوف الدراسية بدءاً من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادى في ( مدارس جمهورية مصر العربية - مدارس المسار المصري المرخصة - نظام ابناؤنا في الخارج ).

- الطلاب الحاصلين على شهادة لصف دراسي في دولة تمت مناظرة الصفوف الدراسية بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية ، أو الحاصلين على شهادة غير معادلة وتم عمل امتحان تحديد مستوى بشهادة معتمدة من إحدى الإدارات التعليمية داخل مصر أو من إدارة أبناؤنا فى الخارج .

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الأول

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول هو 10 يناير 2026 ، بينما قررت الوزارة أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو 2026

 موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني وتحديد المستوى ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026  ، وذلك طبقا للجداول التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية .

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم ابناؤنا فى الخارج 2026

