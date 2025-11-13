أخبار التوك شو.. الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية.. وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في السودان

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

إحنا شعب واحد في بلدين.. وزير الخارجية: الخرطوم عمق استراتيجي للقاهرة والعكس صحيح

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إن العلاقة بين مصر والسودان عضوية،: "يعني علاقة بين شعب واحد في بلدين".

الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على انعقاد المؤتمر العالمي الثالث للصحة والسكان والتنمية البشرية في مصر.

وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في السودان.. ونسعى إلى التهدئة ووقف إطلاق النار

تحدث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، عن الخطط الدبلوماسية، للتعامل مع الوضع في السودان ووقف نزيف الدماء السودانية.

فوزي: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد تكامل المؤسسات وتوافقها

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى تكامل وتوافق مؤسسات الدولة.

بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة

وجه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، الشكر لوسائل الإعلام على تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 بمصداقية ونقل الصورة الحقيقية للمواطن المصري.

الإسكان: محدودو الدخل حصلوا على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل كانت لها النصيب الأكبر، بإجمالي 110 آلاف وحدة سكنية.

التعليم: الطلاب لا بد أن يكونوا بعيدين عن المشاكل المالية والإدارية بالمدارس

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الشكاوى المتعلقة بالوضع المالي داخل المدارس تخضع لمراجعة دقيقة.

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

قال عبد العزيز محمد، والد علاء وناجح ضحايا حادث إسماعيل الليثي، إنه سمع بالحادث أثناء وجوده في المنزل.

والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة

كشف والد ضحية حادث المنوفية المأساوي تفاصيل جديدة حول مقتل ابنته على يد زوجها، مؤكدًا أنها كانت معروفة بحسن الخلق والتدين والتفوق الدراسي، وكان الجميع يشهد لها بأنها حافظة لكتاب الله الكريم.