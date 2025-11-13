التعليم: الطلاب لا بد أن يكونوا بعيدين عن المشاكل المالية والإدارية بالمدارس

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الشكاوى المتعلقة بالوضع المالي داخل المدارس تخضع لمراجعة دقيقة، مشيرا إلى أن نسبة محددة للزيادات السنوية في المصروفات الدراسية تلتزم بها جميع المدارس وفقًا للقانون، وأي تجاوز أو مخالفة يتم التعامل معها بجدية.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه من غير المقبول أن يتحمل الطلاب تبعات أي خلاف مالي بين المدرسة وأولياء الأمور.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب لا بد أن يكونوا بعيدون تماما عن أي أزمات مالية أو إدارية داخل المدارس، مؤكدا أنه لا يمكن الزج بهم في أي تفاصيل من هذا النوع.