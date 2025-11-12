وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في السودان.. ونسعى إلى التهدئة ووقف إطلاق النار

تحدث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، عن الخطط الدبلوماسية، للتعامل مع الوضع في السودان ووقف نزيف الدماء السودانية، قائلا: "الآلية الحالية هي الآلية الرباعية، ونتحرك في إطارها، وكان هناك حديث مطول مع الرئيس البرهان حول دور الرباعية، وأهمية التحرك للعمل على وقف هذه الحرب المدمرة لمقدرات الشعب السوداني".

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "نسعى في كل الاتجاهات، وبالتأكيد، إعلان الرباعية كما ذكرت، يمثل خريطة الطريق الواضحة للخروج من هذا المأزق".

وتطرق إلى المسار السياسي، موضحًا، أنّ مصر تسعى بكل السبل بالتنسيق مع الأشقاء في السعودية وأيضا الولايات المتحدة والإمارات، وتسعى بكل السبل حتى يكون هناك حل سياسي لهذه الأزمة.

وواصل: "لا يوجد أي حلول عسكرية، وهناك بعض الأفكار التي تم تناولها، ونسعى إلى أن ندفع في اتجاه يعني تحقيق التهدئة، وصولا لوقف إطلاق النار، وبما يؤسس كما ذكرت للعملية السياسية الشاملة".