مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن التنسيق المصري السوداني يعكس الإرادة السياسية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرهان، وهي إرادة سياسية صلبة، فالمصير واحد، المصير مشترك، وبالتأكيد مستوى التنسيق على أعلى مستوى.

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّه منذ تقلده المنصب في مدة لا تتجاوز عام ونصف، فإنه زار السودان نحو 4 مرات.

وتابع: "هذا لم يحدث من قبل، ولا توجد دولة أخرى زرتها بهذا العدد والتواتر في عدد الزيارات في مدة زمنية محدودة، وهذا يعكس عمق العلاقة وصلابة التنسيق المصري السوداني فيما يتعلق بالحفاظ على السودان على دعم مؤسساته الوطنية وأيضًا في قضية المياه لأنها قضية مصيرية".

وأكد أن قضية المياه لا تخص مصر فقط، بل تخص السودان ثم مصر: "وبالتالي لابد من مواصلة التنسيق من خلال السفارات المصرية والسودانية من خلال وزارتي الموارد المائية من خلال وزارتي الخارجية لأن الموقف واحد، التهديد واحد، المصير واحد، والمصير مشترك والمصالح مشتركة".