الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على انعقاد المؤتمر العالمي الثالث للصحة والسكان والتنمية البشرية في مصر.

وقال محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية على قناة "تن"،: "المؤتمر له أهمية خاصة في إطار استراتيجية الدولة للتنمية البشرية، ويؤكد أن المواطن هو محور التنمية".

وأوضح محمد الحمصاني: "تم استعراض العديد من البرامج في مختلف الوزارات التي تهتم بالتنمية البشرية "، مضيفا:" وزير الصحة استعرض العديد من البرامج الصحية التي تقدمها الدولة بجانب المبادرات الصحية الرئاسية للقضاء على العديد من الأمراض".

وأشار محمد الحمصاني إلى أن إعلان خلو مصر من التراكوما يعد بمثابة شهادة جديدة على جهود الدولة لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين".

ولفت محمد الحمصاني إلى أن مصر مستمرة في توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمواطن، ونشهد تطورا ملحوظا في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.