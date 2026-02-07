قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بقتـ ل سائق توك توك بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على كريم.س.ش.، خميس.ع، محمود.ع، محمد.ع؛ لاتهامهم بقتل سمير صالح، سائق توك توك، والتي تربطهم علاقة مصاهرة، وذلك بسبب خلافات أسرية بين المجني عليه وطليقته.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار خالد محمد بركات، وعضوية المستشارين نبيل سعد إبراهيم، أحمد حسن حمودة، طاهر جابر الخراش، خلال جلستها الماضية بتاريخ 14 يناير الماضي، بتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت منطقة السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة، إذ لقي سائق توك توك مصرعه متأثرًا بإصابته بكدمات بالرأس بواسطة عصا خشبية، وذلك على يد شقيق طليقته ونجل شقيقتها، بسبب خلافات بين المجني عليه وطليقته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول سائق توك توك إلى المستشفى العام جثة هامدة متأثرا بإصابته بكدمات بالرأس بواسطة عصا خشبية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار، وبالانتقال والفحص تبين، أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة متهمين ، وذلك على خلفية خلافات بين المجني عليه وطليقته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق قررت عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وقررت جهات التحقيق بمركز شرطة  كفر الدوار التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

البحيرة محافظة البحيرة محكمة قاتل سائق توك توك كفر الدوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جنازة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الصحة تحدد الساعات الآمنة لاستخدام الإنترنت للأطفال والمراهقين

صورة ارشيفية

موجة الطقس الحار مستمرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

الرئيس الصومالي

رئيس الصومال: تدخل إسرائيل غير المشروع يمثل تحديا للقارة الأفريقية بأكملها

بالصور

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد