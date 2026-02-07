اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بقتـ ل سائق توك توك بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على كريم.س.ش.، خميس.ع، محمود.ع، محمد.ع؛ لاتهامهم بقتل سمير صالح، سائق توك توك، والتي تربطهم علاقة مصاهرة، وذلك بسبب خلافات أسرية بين المجني عليه وطليقته.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار خالد محمد بركات، وعضوية المستشارين نبيل سعد إبراهيم، أحمد حسن حمودة، طاهر جابر الخراش، خلال جلستها الماضية بتاريخ 14 يناير الماضي، بتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت منطقة السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة، إذ لقي سائق توك توك مصرعه متأثرًا بإصابته بكدمات بالرأس بواسطة عصا خشبية، وذلك على يد شقيق طليقته ونجل شقيقتها، بسبب خلافات بين المجني عليه وطليقته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول سائق توك توك إلى المستشفى العام جثة هامدة متأثرا بإصابته بكدمات بالرأس بواسطة عصا خشبية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار، وبالانتقال والفحص تبين، أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة متهمين ، وذلك على خلفية خلافات بين المجني عليه وطليقته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق قررت عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وقررت جهات التحقيق بمركز شرطة كفر الدوار التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.