بعد 10 أيام من البحث.. الحماية المدنية تنتشل جثمان طفل من ترعة الرياح بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم، من انتشال جثمان الطفل «عبد الرحمن» من ترعة الرياح بمركز كوم حمادة، وذلك بعد 10 أيام متواصلة من أعمال البحث والتمشيط، عقب الإبلاغ عن تغيبه وسقوطه بمياه الترعة أثناء بحثة لعبة بالكورة .

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بغرق طفل بترعة الرياح، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، مدعومة بالغواصين، حيث جرى تمشيط موقع الحادث والمناطق المجاورة على مدار عدة أيام، في ظل صعوبة التيارات المائية.

وتم العثور على الجثمان اليوم، ونقله إلى مشرحة المستشفى كوم حمادة ، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، مع تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.