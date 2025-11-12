مدبولي يشهد تأكيد إي فاينانس الحكومية لريادتها في دعم التحول الرقمي

أكدت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الحكومية، والتابعة لوزارة المالية و الذراع التكنولوجي للدولة المصرية، ريادتها في دعم التحول الرقمي بقطاعي النقل والصناعة خلال مشاركتها في مؤتمري النقل الذكي واللوجستيات والصناعة.

جاء ذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دور المجموعة الرائد في دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية للقطاعات الحيوية.

واستعرضت إي فاينانس، خلال المؤتمر مجموعة من حلولها الرقمية الحديثة في قطاع النقل، من أبرزها مشروع ميكنة خدمات حجز تذاكر سكك حديد مصر، الذي يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الركاب، إضافة إلى منصة Rail Agents المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعزز تواصل العملاء مع خدمات السكك الحديد والنقل.

كما عرضت المجموعة خطتها المتكاملة لرقمنة نظام مترو الأنفاق بما يتماشى مع توجهات النقل الذكي عالميًا.

وفي قطاع الصناعة، تم استعراض منصة مصر الصناعية الرقمية التي تُعد البوابة الموحدة للمستثمر الصناعي، وتربط بين الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات ودعم الاستثمار.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، التزام إي فاينانس بدعم مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام يخدم المواطنين والمستثمرين.