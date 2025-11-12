قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
أخبار البلد

مدبولي يشهد تأكيد إي فاينانس الحكومية لريادتها في دعم التحول الرقمي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أحمد عبد القوى

أكدت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الحكومية، والتابعة لوزارة المالية و الذراع التكنولوجي للدولة المصرية، ريادتها في دعم التحول الرقمي بقطاعي النقل والصناعة خلال مشاركتها في مؤتمري النقل الذكي واللوجستيات والصناعة.

جاء ذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وتأتي هذه المشاركة في إطار دور المجموعة الرائد في دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية للقطاعات الحيوية. 

واستعرضت إي فاينانس، خلال المؤتمر مجموعة من حلولها الرقمية الحديثة في قطاع النقل، من أبرزها مشروع ميكنة خدمات حجز تذاكر سكك حديد مصر، الذي يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الركاب، إضافة إلى منصة Rail Agents المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعزز تواصل العملاء مع خدمات السكك الحديد والنقل.  

كما عرضت المجموعة خطتها المتكاملة لرقمنة نظام مترو الأنفاق بما يتماشى مع توجهات النقل الذكي عالميًا. 

وفي قطاع الصناعة، تم استعراض منصة مصر الصناعية الرقمية التي تُعد البوابة الموحدة للمستثمر الصناعي، وتربط بين الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات ودعم الاستثمار. 

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، التزام إي فاينانس بدعم مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام يخدم المواطنين والمستثمرين.

مصر تحول رقمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

