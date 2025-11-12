إحنا شعب واحد في بلدين.. وزير الخارجية: الخرطوم عمق استراتيجي للقاهرة والعكس صحيح

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إن العلاقة بين مصر والسودان عضوية،: "يعني علاقة بين شعب واحد في بلدين".

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر، مثلما مصر هي العمق الاستراتيجي للسودان.

وأكد وزير الخارجية: "يدمي قلوبنا ونحزن بشكل عميق لما نشهده من تدمير ممنهج لمقدرات الشعب السوداني من خلال هذه الحرب الدائرة والفظائع والمذابح التي ارتكبت في دارفور، وبالتالي استمرار هذه الحرب؛ أمر موجع لنا جميعًا، لأنه كما ذكرت، هذا تدمير لمقدرات الشعب السوداني، ونحن نخشى على السودان ونخشى على وحدة السودان وعلى سيادة السودان".

وواصل: "مخطط التقسيم وارد، وهذا أمر سيكون في منتهى الخطورة بالنسبة للسودان وللشعب السوداني، وأيضًا بالنسبة لمصر؛ لأن ما يحدث في مصر يؤثر على السودان، وما يحدث في السودان يؤثر على مصر بطبيعة الحال".