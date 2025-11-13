قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انخفاض نسب التدخين.. جمال شعبان يكشف عن فوائد عديدة لحالة الإقلاع

منار عبد العظيم

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تراجع معدلات التدخين في مصر يُعد من الأخبار الإيجابية والمبشرة، مشيراً إلى أن مؤشرات حكومية حديثة كشفت انخفاض عدد المدخنين على مستوى الجمهورية.

تحذير من مخاطر التدخين ودعوة للإقلاع

وأوضح “شعبان” خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن التدخين يسبب مشكلات صحية خطيرة ويُسهم في نقص متوسط عمر الإنسان، داعياً جميع المواطنين إلى الحفاظ على صحتهم والتوقف عن هذه العادة الضارة، خاصة مع انتشارها بين فئات عمرية صغيرة.

جهود الدولة لمجتمع خالٍ من التدخين
من جانبه، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وبناء مجتمع خالٍ من التدخين، من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين التوعية والردع، وتشمل حملات وطنية للتوعية بمخاطر التدخين، ومبادرات للفحص والاكتشاف المبكر لأمراض الرئة، إلى جانب تطبيق إجراءات قانونية صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الصحية، وتوفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين.

تحسن في مؤشر التبغ العالمي
وأشار المركز إلى أن وضع مصر تحسن في مؤشر التبغ العالمي، إذ انخفض ترتيبها إلى 63 درجة عام 2023 مقارنة بـ 73 درجة عام 2019، ما يعكس تقدماً واضحاً في جهود مكافحة التدخين والحد من أضراره الصحية والاقتصادية.

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

