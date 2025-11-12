قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو والأهلي والزمالك.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري 2025/2026
البنك الأهلي يهزم سموحة وديا بثنائية استعدادا لعودة الدوري
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس.. احذر السمنة والتدخين

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس .. احذر السمنة وشرب الخمر
كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس .. احذر السمنة وشرب الخمر
عبد الفتاح تركي

سرطان البنكرياس .. يقول الدكتور لوتس أوتو إن سرطان البنكرياس هو ورم خبيث يُصيب البنكرياس، مشيرًا إلى أن 90% من المصابين به يموتون في غضون خمس سنوات.

عوامل خطورة سرطان البنكرياس

وأضاف الرئيس الاتحادي لمجموعة عمل مرضى استئصال البنكرياس بألمانيا أن عوامل الخطورة المؤدية إلى سرطان البنكرياس تتمثل في: 

- التاريخ العائلي للإصابة بسرطان البنكرياس: إذا تم تشخيص إصابة اثنين على الأقل من أقارب الدرجة الأولى (الأبناء أو الوالدين أو الأشقاء) بسرطان البنكرياس.

- السِمنة المفرطة

- التدخين

- شرب الخمر

واقرأ أيضًا:

سرطان البنكرياس

وأكد أنه كلما تم اكتشاف سرطان البنكرياس مبكرا، كانت خيارات العلاج أفضل، مشيرا إلى أنه على عكس سرطان الثدي أو القولون لا يوجد فحص عام لسرطان البنكرياس.

أعراض تحذيرية من سرطان البنكرياس

لذا ينبغي الانتباه إلى العلامات التحذيرية التالية، التي تنذر بالإصابة بسرطان البنكرياس: 

- ألم مزمن بالجزء العلوي من البطن، غالبًا ما يُوصف بأنه خفيف وعميق

- ألم ظهر غير مُبرر

- غثيان وقيء، وذلك إذا ضغط الورم على الاثني عشر أو مخرج المعدة

- داء السكري، حيث يُعتبر هذا الاضطراب الأيضي مؤشرا مُبكرًا لسرطان البنكرياس، ويمكن أن يظهر قبل عام إلى عامين من ظهور الأعراض الأخرى

- اليرقان؛ حيث يتحول لون جلد وملتحمة العين إلى اللون الأصفر حين لا تتمكن العصارة الصفراوية من التصريف بسبب وجود ورم

- البراز الدهني؛ حيث يبدو البراز أفتح من المعتاد، ويكون دهنيًا أو لزجًا أو لامعًا

- فقدان الوزن أو فقدان الشهية غير المبرَّر

- زيادة التعب والإرهاق

- التعرق الليلي

- تغيرات في البطن يمكن تحسسها

إكتشاف جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان البنكرياس

وإذا ظهرت هذه الأعراض من دون سبب واضح أو استمرت لفترة طويلة (حوالي أسبوعين إلى أربعة أسابيع)، فيجب حينئذ استشارة الطبيب للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة والمتمثلة في التصوير بالرنين المغناطيسي والفحوصات، التي تجمع بين الموجات فوق الصوتية والتنظير الداخلي، بحسب دي بي إيه.

ويعتمد العلاج على مدى انتشار الورم والصحة العامة للمريض، وتشمل سبل العلاج الجراحة لاستئصال الورم الخبيث والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي.

جدير بالذكر أن البنكرياس يؤدي وظائف حيوية مهمة في الجسم؛ فهو لا يُنتج فقط الهرمونات، التي تُنظم مستويات السكر في الدم، بل يُنتج أيضا الإنزيمات، التي يحتاجها الجسم لهضم الطعام.

سرطان البنكرياس البنكرياس أسباب الإصابة بسرطان البنكرياس طرق الوقاية من سرطان البنكرياس

