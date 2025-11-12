كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس.. احذر السمنة والتدخين

سرطان البنكرياس .. يقول الدكتور لوتس أوتو إن سرطان البنكرياس هو ورم خبيث يُصيب البنكرياس، مشيرًا إلى أن 90% من المصابين به يموتون في غضون خمس سنوات.

عوامل خطورة سرطان البنكرياس

وأضاف الرئيس الاتحادي لمجموعة عمل مرضى استئصال البنكرياس بألمانيا أن عوامل الخطورة المؤدية إلى سرطان البنكرياس تتمثل في:

- التاريخ العائلي للإصابة بسرطان البنكرياس: إذا تم تشخيص إصابة اثنين على الأقل من أقارب الدرجة الأولى (الأبناء أو الوالدين أو الأشقاء) بسرطان البنكرياس.

- السِمنة المفرطة

- التدخين

- شرب الخمر

واقرأ أيضًا:

وأكد أنه كلما تم اكتشاف سرطان البنكرياس مبكرا، كانت خيارات العلاج أفضل، مشيرا إلى أنه على عكس سرطان الثدي أو القولون لا يوجد فحص عام لسرطان البنكرياس.

أعراض تحذيرية من سرطان البنكرياس

لذا ينبغي الانتباه إلى العلامات التحذيرية التالية، التي تنذر بالإصابة بسرطان البنكرياس:

- ألم مزمن بالجزء العلوي من البطن، غالبًا ما يُوصف بأنه خفيف وعميق

- ألم ظهر غير مُبرر

- غثيان وقيء، وذلك إذا ضغط الورم على الاثني عشر أو مخرج المعدة

- داء السكري، حيث يُعتبر هذا الاضطراب الأيضي مؤشرا مُبكرًا لسرطان البنكرياس، ويمكن أن يظهر قبل عام إلى عامين من ظهور الأعراض الأخرى

- اليرقان؛ حيث يتحول لون جلد وملتحمة العين إلى اللون الأصفر حين لا تتمكن العصارة الصفراوية من التصريف بسبب وجود ورم

- البراز الدهني؛ حيث يبدو البراز أفتح من المعتاد، ويكون دهنيًا أو لزجًا أو لامعًا

- فقدان الوزن أو فقدان الشهية غير المبرَّر

- زيادة التعب والإرهاق

- التعرق الليلي

- تغيرات في البطن يمكن تحسسها

وإذا ظهرت هذه الأعراض من دون سبب واضح أو استمرت لفترة طويلة (حوالي أسبوعين إلى أربعة أسابيع)، فيجب حينئذ استشارة الطبيب للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة والمتمثلة في التصوير بالرنين المغناطيسي والفحوصات، التي تجمع بين الموجات فوق الصوتية والتنظير الداخلي، بحسب دي بي إيه.

ويعتمد العلاج على مدى انتشار الورم والصحة العامة للمريض، وتشمل سبل العلاج الجراحة لاستئصال الورم الخبيث والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي.

جدير بالذكر أن البنكرياس يؤدي وظائف حيوية مهمة في الجسم؛ فهو لا يُنتج فقط الهرمونات، التي تُنظم مستويات السكر في الدم، بل يُنتج أيضا الإنزيمات، التي يحتاجها الجسم لهضم الطعام.