قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
عيد أبوالحمد في أول ظهور بعد وعكته الصحية: التمثيل خلاني أتعلم وأغيّر حياتي.. وهذه كواليس «بنج كلي»|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إهمال تنظيف الأسنان قد يضاعف خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان
هاجر هانئ

لقد ارتبطت صحة الفم السيئة منذ فترة طويلة بعدد من الأمراض - لكن العلماء لديهم الآن فهم أفضل لسبب ذلك أشارت دراسة إلى أن عدم تنظيف الأسنان بالقدر الكافي قد يزيد من خطر إصابتك بسرطان البنكرياس ثلاث مرات.
لقد كان من المفهوم منذ فترة طويلة أن وجود البكتيريا والفطريات الضارة في الفم يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل السرطان مقارنة بمن يتمتعون بأفواه أكثر صحة - والآن دراسة جديدة يحدد البكتيريا والفطريات التي تسبب زيادة المخاطر.

اكتشف علماء في كلية الطب بجامعة نيويورك أن البكتيريا الضارة التي تنشأ في الفم يمكن أن تنتقل عبر اللعاب إلى البنكرياس، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس .
وكتب الدكتور ريتشارد هايز، الخبير في صحة السكان والمؤلف المشارك في الدراسة، في مجلة JAMA Oncology: "من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط الأسنان قد لا يساعد فقط في منع أمراض اللثة، بل قد يحمي أيضًا من السرطان".
أجرت الدراسة اختبارات على 122,000 شخص، وحددت ثلاثة أنواع مختلفة من مسببات أمراض اللثة الفموية، وعشرين نوعًا إضافيًا من البكتيريا، وأربعة أنواع من الفطريات، على مدى ثماني سنوات، قيّمت الدراسة البكتيريا والفطريات التي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بأحد أخطر أنواع السرطان فتكًا.
استخدم الباحثون بيانات من دراستين تتبعتا المشاركين في أمريكا لمدة ثماني سنوات تقريبًا، هما: دراسة الوقاية من السرطان - المجموعة الغذائية الثانية التابعة للجمعية الأمريكية للسرطان، وتجربة فحص سرطان البروستاتا والرئة والقولون والمستقيم والمبيض.

مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ


وقد قدم المرشحون عينات فموية بعد المضمضة بغسول الفم، وتم تحديد أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس أثناء المتابعة.
من بين 122,000 مشارك، أُصيب 445 منهم بسرطان البنكرياس، وجرت مطابقتهم مع 445 مشاركًا "ضابطًا" - أي المشاركين الذين لم يُصابوا بالسرطان، من بين 890 مشاركًا، كان متوسط أعمارهم 67 عامًا، وكان 53.3% منهم من الذكور، بينما كانت النسبة الباقية من الإناث.
وكتب المؤلفون في استنتاجاتهم: "ارتبطت مسببات الأمراض البكتيرية الفموية التي تصيب اللثة - P gingivalis و E nodatum و P micra - بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس".
"أظهر فحص واسع النطاق للبكتيريا وجود 8 بكتيريا فموية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس و13 بكتيريا فموية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة به."
وقد تم تحديد نوع واحد من الفطريات، المعروف باسم المبيضات، باعتباره مرتبطًا بشكل خاص بسرطان البنكرياس، ونتيجة لذلك قال المؤلفون إن "البكتيريا والفطريات الفموية تشكل عوامل خطر كبيرة للإصابة بسرطان البنكرياس".
وقد تسمح هذه النتائج لعلماء الأورام في المستقبل بتحديد الأفراد المعرضين لخطر كبير للإصابة بسرطان البنكرياس، مما يسمح لمقدمي الرعاية الصحية بتطوير خطة وقائية أكثر تخصيصًا.
يعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان التي تتمتع بمعدلات بقاء على قيد الحياة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه يتم تشخيصه في كثير من الأحيان في مرحلة متأخرة بسبب أعراض غامضة للغاية.
وتشمل هذه الأعراض اليرقان (تحول بياض العينين أو الجلد إلى اللون الأصفر)، وحكة الجلد، وبول داكن اللون، وبراز شاحب، حسبما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الأعراض الأخرى فقدان الشهية أو فقدان الوزن بشكل غير متوقع، ونقص الطاقة والتعب، وارتفاع درجة الحرارة.
تشمل أعراض الجهاز الهضمي الغثيان والإسهال أو الإمساك، والألم في الجزء العلوي من المعدة والظهر - والذي قد يزداد سوءًا عند تناول الطعام أو الاستلقاء ويتحسن عند الانحناء إلى الأمام، وأعراض عسر الهضم مثل الانتفاخ.
المصدر: independent
 

الأسنان تنظيف الأسنان البكتيريا أمراض اللثة الفموية أمراض اللثة أنواع السرطان سرطان البنكرياس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مشاركة مصرية واسعة في أسبوع الطاقة الذرية بموسكو

أرشيفية

لو هتتنازل عن الشقق أو الأراضي … اعرف الشروط الجديدة والخصومات المقررة

جانب من الفعاليات

وزير الكهرباء : تكنولوجيا الطاقة النووية خطوة جديدة نحو المستقبل المصري

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد