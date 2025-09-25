إهمال تنظيف الأسنان قد يضاعف خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

لقد ارتبطت صحة الفم السيئة منذ فترة طويلة بعدد من الأمراض - لكن العلماء لديهم الآن فهم أفضل لسبب ذلك أشارت دراسة إلى أن عدم تنظيف الأسنان بالقدر الكافي قد يزيد من خطر إصابتك بسرطان البنكرياس ثلاث مرات.

لقد كان من المفهوم منذ فترة طويلة أن وجود البكتيريا والفطريات الضارة في الفم يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل السرطان مقارنة بمن يتمتعون بأفواه أكثر صحة - والآن دراسة جديدة يحدد البكتيريا والفطريات التي تسبب زيادة المخاطر.

اكتشف علماء في كلية الطب بجامعة نيويورك أن البكتيريا الضارة التي تنشأ في الفم يمكن أن تنتقل عبر اللعاب إلى البنكرياس، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس .

وكتب الدكتور ريتشارد هايز، الخبير في صحة السكان والمؤلف المشارك في الدراسة، في مجلة JAMA Oncology: "من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط الأسنان قد لا يساعد فقط في منع أمراض اللثة، بل قد يحمي أيضًا من السرطان".

أجرت الدراسة اختبارات على 122,000 شخص، وحددت ثلاثة أنواع مختلفة من مسببات أمراض اللثة الفموية، وعشرين نوعًا إضافيًا من البكتيريا، وأربعة أنواع من الفطريات، على مدى ثماني سنوات، قيّمت الدراسة البكتيريا والفطريات التي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بأحد أخطر أنواع السرطان فتكًا.

استخدم الباحثون بيانات من دراستين تتبعتا المشاركين في أمريكا لمدة ثماني سنوات تقريبًا، هما: دراسة الوقاية من السرطان - المجموعة الغذائية الثانية التابعة للجمعية الأمريكية للسرطان، وتجربة فحص سرطان البروستاتا والرئة والقولون والمستقيم والمبيض.



وقد قدم المرشحون عينات فموية بعد المضمضة بغسول الفم، وتم تحديد أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس أثناء المتابعة.

من بين 122,000 مشارك، أُصيب 445 منهم بسرطان البنكرياس، وجرت مطابقتهم مع 445 مشاركًا "ضابطًا" - أي المشاركين الذين لم يُصابوا بالسرطان، من بين 890 مشاركًا، كان متوسط أعمارهم 67 عامًا، وكان 53.3% منهم من الذكور، بينما كانت النسبة الباقية من الإناث.

وكتب المؤلفون في استنتاجاتهم: "ارتبطت مسببات الأمراض البكتيرية الفموية التي تصيب اللثة - P gingivalis و E nodatum و P micra - بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس".

"أظهر فحص واسع النطاق للبكتيريا وجود 8 بكتيريا فموية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس و13 بكتيريا فموية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة به."

وقد تم تحديد نوع واحد من الفطريات، المعروف باسم المبيضات، باعتباره مرتبطًا بشكل خاص بسرطان البنكرياس، ونتيجة لذلك قال المؤلفون إن "البكتيريا والفطريات الفموية تشكل عوامل خطر كبيرة للإصابة بسرطان البنكرياس".

وقد تسمح هذه النتائج لعلماء الأورام في المستقبل بتحديد الأفراد المعرضين لخطر كبير للإصابة بسرطان البنكرياس، مما يسمح لمقدمي الرعاية الصحية بتطوير خطة وقائية أكثر تخصيصًا.

يعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان التي تتمتع بمعدلات بقاء على قيد الحياة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه يتم تشخيصه في كثير من الأحيان في مرحلة متأخرة بسبب أعراض غامضة للغاية.

وتشمل هذه الأعراض اليرقان (تحول بياض العينين أو الجلد إلى اللون الأصفر)، وحكة الجلد، وبول داكن اللون، وبراز شاحب، حسبما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية على موقعها الإلكتروني.

وتشمل الأعراض الأخرى فقدان الشهية أو فقدان الوزن بشكل غير متوقع، ونقص الطاقة والتعب، وارتفاع درجة الحرارة.

تشمل أعراض الجهاز الهضمي الغثيان والإسهال أو الإمساك، والألم في الجزء العلوي من المعدة والظهر - والذي قد يزداد سوءًا عند تناول الطعام أو الاستلقاء ويتحسن عند الانحناء إلى الأمام، وأعراض عسر الهضم مثل الانتفاخ.

المصدر: independent

